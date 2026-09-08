https://crimea.ria.ru/20260908/ugroza-po-bpla-v-krymu-lyudey-prizvali-pokinut-naberezhnye-i-proyti-v-ukrytiya--1159186971.html

Угроза по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и пройти в укрытия

Угроза по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и пройти в укрытия - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Угроза по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и пройти в укрытия

Беспилотная опасность объявлена в Крыму, жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и открытые пространства. Об этом сообщает Единая... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T12:30

2026-09-08T12:30

2026-09-08T12:30

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ялта

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Беспилотная опасность объявлена в Крыму, жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и открытые пространства. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Людей просят соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. На территории Крыма действует запрет на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации или перемещении воинских формирований, местах падений объектов, координатах происшествий, напомнили в диспетчерской службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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