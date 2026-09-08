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Угроза по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и пройти в укрытия - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Угроза по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и пройти в укрытия
Угроза по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и пройти в укрытия - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Угроза по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и пройти в укрытия
Беспилотная опасность объявлена в Крыму, жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и открытые пространства. Об этом сообщает Единая... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:30
2026-09-08T12:30
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Беспилотная опасность объявлена в Крыму, жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и открытые пространства. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Людей просят соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. На территории Крыма действует запрет на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации или перемещении воинских формирований, местах падений объектов, координатах происшествий, напомнили в диспетчерской службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Угроза по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и пройти в укрытия

В Ялте людей призвали покинуть набережные и открытые площади из-за угрозы БПЛА

12:30 08.09.2026
 
© РИА Новости КрымБеспилотная опасность
Беспилотная опасность - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Беспилотная опасность объявлена в Крыму, жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и открытые пространства. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.
"Действует беспилотная опасность в Республике Крым! Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укройтесь в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон", - говорится в сообщении.
Людей просят соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.
На территории Крыма действует запрет на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации или перемещении воинских формирований, местах падений объектов, координатах происшествий, напомнили в диспетчерской службе.
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КрымЯлтаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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