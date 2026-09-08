Рейтинг@Mail.ru
Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260908/uchenye-raznykh-urovney-izuchayut-nakhodki-iz-peschery-tavrida-v-krymu-1159168473.html
Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму
Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму
Большой объем материалов для исследования ученых разных уровней предоставляет уникальная пещера "Таврида" в Крыму, открытая в 2018 году во время строительства... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T06:40
2026-09-08T06:40
пещера "таврида"
крым
археология в крыму
раскопки
богдан зайцев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111481/07/1114810789_0:0:2376:1337_1920x0_80_0_0_b0ffd239578655f300236ff795d1ca3d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Большой объем материалов для исследования ученых разных уровней предоставляет уникальная пещера "Таврида" в Крыму, открытая в 2018 году во время строительства одноименной трассы. О ценнейших находках и процессе работы над ними в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал палеонтолог, научный сотрудник пещеры "Таврида" Богдан Зайцев."Объем большой, по разным группам. Хищники изучены лучше, птицы – поменьше", – рассказал гость эфира. Специалист поделился, что для исследований грунт из пещеры сначала промывается от глинистой фракции и крупные кости вперемешку с мелкими складываются в мешки, которые в последствии необходимо перебирать вручную."Вот такого концентрата у нас три тонны, то есть это разбирать не один год. По костному материалу далеко не все изучено, но находки есть, и они переданы специалистам", – сказал спикер.Дальнейшая исследовательская работа с материалами из пещеры "Таврида", по информации гостя студии, происходит в Москве и Екатеринбурге."Особенно в Палеонтологическом институте РАН, который располагает мощной материальной базой и, прежде всего, базой специалистов. Там есть профильные специалисты по птицам, хищникам, копытным. В основном это все делается там, и исследования могут быть построены на разных уровнях", – пояснил собеседник.Самое первое, что делается, обозначил Богдан Зайцев, это определяется, кому принадлежали кости, то есть какой видовой состав был в те времена.Сейчас над исследованием пещеры "Таврида" работают лучшие специалисты со всей России, добавил он. Большой интерес также проявляют и зарубежные коллеги."Интерес есть, и наглядный показатель этого то, что первые статьи по "Тавриде", которые были опубликованы – на сайте для ученых ResearchGate, где собираются коллеги со всего мира. Статья по гигантскому страусу из пещеры, опубликованная в 2019 году, за месяц получила десятки тысяч прочтений", – рассказал собеседник.Спикер также обратил внимание, что в уникальной крымской пещере работают специалисты самых разных направлений, чтобы исследования были комплексными, чтобы максимально точно воспроизвести полную картину далекого прошлого и по максимуму использовать те возможности, которые дает пещера, с ее уникальным местонахожденим."Это общечеловеческое и наше национальное наследие, потому что пещера "Таврида" названа официально на сайте Палеонтологического института РАН крупнейшим открытием позвоночных в палеонтологии начала XXI века. Я с этим полностью согласен" – подытожил ученый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов летСербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФВ пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
пещера "таврида"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111481/07/1114810789_264:0:2376:1584_1920x0_80_0_0_e575082b52623c2ba764222e75e5283b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пещера "таврида", крым, археология в крыму, раскопки, богдан зайцев
Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму

Исследования крымской пещеры "Таврида" воспроизводят картину далекого прошлого – эксперт

06:40 08.09.2026
 
© Фото предоставлено КРО РГО / Перейти в фотобанкПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Большой объем материалов для исследования ученых разных уровней предоставляет уникальная пещера "Таврида" в Крыму, открытая в 2018 году во время строительства одноименной трассы. О ценнейших находках и процессе работы над ними в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал палеонтолог, научный сотрудник пещеры "Таврида" Богдан Зайцев.
"Объем большой, по разным группам. Хищники изучены лучше, птицы – поменьше", – рассказал гость эфира. Специалист поделился, что для исследований грунт из пещеры сначала промывается от глинистой фракции и крупные кости вперемешку с мелкими складываются в мешки, которые в последствии необходимо перебирать вручную.
"Вот такого концентрата у нас три тонны, то есть это разбирать не один год. По костному материалу далеко не все изучено, но находки есть, и они переданы специалистам", – сказал спикер.
Дальнейшая исследовательская работа с материалами из пещеры "Таврида", по информации гостя студии, происходит в Москве и Екатеринбурге.
"Особенно в Палеонтологическом институте РАН, который располагает мощной материальной базой и, прежде всего, базой специалистов. Там есть профильные специалисты по птицам, хищникам, копытным. В основном это все делается там, и исследования могут быть построены на разных уровнях", – пояснил собеседник.
Самое первое, что делается, обозначил Богдан Зайцев, это определяется, кому принадлежали кости, то есть какой видовой состав был в те времена.
"Это только начало работы, потому что можно определить еще, допустим, биомеханику. Изучение того, как животное функционировало, как оно питалось – трасология. Те же погрызы можно изучать, смотреть, как древние животные питались, чем они в этом плане отличаются от современных. Третий уровень – это экология. Как существовала экосистема, в каких условиях, какой был климат, как все это было взаимосвязано, и как выглядел Крым тогда. То есть тут очень разноплановые исследования, и каждое из них требует своих методик", – объяснил ученый.
Сейчас над исследованием пещеры "Таврида" работают лучшие специалисты со всей России, добавил он. Большой интерес также проявляют и зарубежные коллеги.
"Интерес есть, и наглядный показатель этого то, что первые статьи по "Тавриде", которые были опубликованы – на сайте для ученых ResearchGate, где собираются коллеги со всего мира. Статья по гигантскому страусу из пещеры, опубликованная в 2019 году, за месяц получила десятки тысяч прочтений", – рассказал собеседник.
Спикер также обратил внимание, что в уникальной крымской пещере работают специалисты самых разных направлений, чтобы исследования были комплексными, чтобы максимально точно воспроизвести полную картину далекого прошлого и по максимуму использовать те возможности, которые дает пещера, с ее уникальным местонахожденим.
"Это общечеловеческое и наше национальное наследие, потому что пещера "Таврида" названа официально на сайте Палеонтологического института РАН крупнейшим открытием позвоночных в палеонтологии начала XXI века. Я с этим полностью согласен" – подытожил ученый.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет
Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ
В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
 
Пещера "Таврида"КрымАрхеология в КрымуРаскопкиБогдан Зайцев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:36Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
08:26Энергосистема Крыма 8 сентября работает в условиях дефицита мощности
08:23Массированный удар по Украине сегодня: разбиты места хранения крылатых ракет
08:18Трое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов
08:06В РФ впервые отметят День языков народов России
07:44В МИД России назвали истинные цели учений НАТО в Арктике
07:10Более 40 тысяч продающих запрещенные БАДы сайтов заблокированы в России
06:40Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму
06:22В Киеве прогремели взрывы
06:03Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад
00:01От +7 до +26: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
22:55Удар ВСУ по Севастополю и снижение объемов бензина в Крыму: главное за день
22:39Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США
22:21Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области
22:07Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
21:55Делала ребенком патроны для фронта: в Севастополе 99-лет ветерану Седовой
21:31Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены
21:09На западе Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
21:07За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния