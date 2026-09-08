https://crimea.ria.ru/20260908/uchenye-raznykh-urovney-izuchayut-nakhodki-iz-peschery-tavrida-v-krymu-1159168473.html

Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму

Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Ученые разных уровней изучают находки из пещеры "Таврида" в Крыму

Большой объем материалов для исследования ученых разных уровней предоставляет уникальная пещера "Таврида" в Крыму, открытая в 2018 году во время строительства... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T06:40

2026-09-08T06:40

2026-09-08T06:40

пещера "таврида"

крым

археология в крыму

раскопки

богдан зайцев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111481/07/1114810789_0:0:2376:1337_1920x0_80_0_0_b0ffd239578655f300236ff795d1ca3d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Большой объем материалов для исследования ученых разных уровней предоставляет уникальная пещера "Таврида" в Крыму, открытая в 2018 году во время строительства одноименной трассы. О ценнейших находках и процессе работы над ними в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал палеонтолог, научный сотрудник пещеры "Таврида" Богдан Зайцев."Объем большой, по разным группам. Хищники изучены лучше, птицы – поменьше", – рассказал гость эфира. Специалист поделился, что для исследований грунт из пещеры сначала промывается от глинистой фракции и крупные кости вперемешку с мелкими складываются в мешки, которые в последствии необходимо перебирать вручную."Вот такого концентрата у нас три тонны, то есть это разбирать не один год. По костному материалу далеко не все изучено, но находки есть, и они переданы специалистам", – сказал спикер.Дальнейшая исследовательская работа с материалами из пещеры "Таврида", по информации гостя студии, происходит в Москве и Екатеринбурге."Особенно в Палеонтологическом институте РАН, который располагает мощной материальной базой и, прежде всего, базой специалистов. Там есть профильные специалисты по птицам, хищникам, копытным. В основном это все делается там, и исследования могут быть построены на разных уровнях", – пояснил собеседник.Самое первое, что делается, обозначил Богдан Зайцев, это определяется, кому принадлежали кости, то есть какой видовой состав был в те времена.Сейчас над исследованием пещеры "Таврида" работают лучшие специалисты со всей России, добавил он. Большой интерес также проявляют и зарубежные коллеги."Интерес есть, и наглядный показатель этого то, что первые статьи по "Тавриде", которые были опубликованы – на сайте для ученых ResearchGate, где собираются коллеги со всего мира. Статья по гигантскому страусу из пещеры, опубликованная в 2019 году, за месяц получила десятки тысяч прочтений", – рассказал собеседник.Спикер также обратил внимание, что в уникальной крымской пещере работают специалисты самых разных направлений, чтобы исследования были комплексными, чтобы максимально точно воспроизвести полную картину далекого прошлого и по максимуму использовать те возможности, которые дает пещера, с ее уникальным местонахожденим."Это общечеловеческое и наше национальное наследие, потому что пещера "Таврида" названа официально на сайте Палеонтологического института РАН крупнейшим открытием позвоночных в палеонтологии начала XXI века. Я с этим полностью согласен" – подытожил ученый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов летСербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФВ пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов

пещера "таврида"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пещера "таврида", крым, археология в крыму, раскопки, богдан зайцев