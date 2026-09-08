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Трое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов

Трое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Трое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов

Десять человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на Саратов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T08:18

2026-09-08T08:18

2026-09-08T08:21

саратов

роман бусаргин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Десять человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на Саратов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Беспилотники повредили несколько жилых домов в городе, на местах работаю профильные службы. "Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения", - добавил губернатор.

саратов

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2026

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