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Трое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов
Трое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Трое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов
Десять человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на Саратов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T08:18
2026-09-08T08:18
2026-09-08T08:21
саратов
роман бусаргин
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Десять человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на Саратов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Беспилотники повредили несколько жилых домов в городе, на местах работаю профильные службы. "Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения", - добавил губернатор.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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саратов, роман бусаргин, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости сво, новости
Трое детей и семеро взрослых ранены при атаке ВСУ на Саратов
В Саратове при атаке ВУ пострадали 10 человек
08:18 08.09.2026 (обновлено: 08:21 08.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Десять человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на Саратов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы шесть человек, угрозы жизни нет", - написал он в МАКС.
Беспилотники повредили несколько жилых домов в городе, на местах работаю профильные службы.
"Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения", - добавил губернатор.