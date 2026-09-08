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Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом
Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом
Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T09:41
2026-09-08T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Воды нет в Судаке, а также Орджоникидзе, Новом Свете, Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Подгорном, Южном, Наниково, Краснокаменке, Морском, Громовке, Междуречье, Солнечной долине, Дачном, Веселом и Богатовке.Из-за ремонтных работ воды нет у жителей сел Викторовка и Маловидное Бахчисарайского района, поселке Октябрьское Джанкойского района, поселке Приморский Феодсийского района, а также городского округа Судак.С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом
Юго-восточный Крым во вторник остался без воды из-за перебоев со светом
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"8 сентября в Судакском филиале перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях", – сказано в сообщении предприятия в мессенджере МАКС.
Воды нет в Судаке, а также Орджоникидзе, Новом Свете, Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Подгорном, Южном, Наниково, Краснокаменке, Морском, Громовке, Междуречье, Солнечной долине, Дачном, Веселом и Богатовке.
Из-за ремонтных работ воды нет у жителей сел Викторовка и Маловидное Бахчисарайского района, поселке Октябрьское Джанкойского района, поселке Приморский Феодсийского района, а также городского округа Судак.
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь
.
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