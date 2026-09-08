https://crimea.ria.ru/20260908/sudak-koktebel-i-15-pribrezhnykh-sel-ostalis-bez-vody-iz-za-pereboev-so-svetom-1159181945.html

Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом

Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Судак, Коктебель и 15 прибрежных сел остались без воды из-за перебоев со светом

Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T09:41

2026-09-08T09:41

2026-09-08T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Воды нет в Судаке, а также Орджоникидзе, Новом Свете, Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Подгорном, Южном, Наниково, Краснокаменке, Морском, Громовке, Междуречье, Солнечной долине, Дачном, Веселом и Богатовке.Из-за ремонтных работ воды нет у жителей сел Викторовка и Маловидное Бахчисарайского района, поселке Октябрьское Джанкойского района, поселке Приморский Феодсийского района, а также городского округа Судак.С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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