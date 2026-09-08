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Сотни ученых из России и зарубежья участвуют в конференции в Севастополе
Сотни ученых из России и зарубежья участвуют в конференции в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Сотни ученых из России и зарубежья участвуют в конференции в Севастополе
В Севастополе начала работу IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", посвященная... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", посвященная 155-летию Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН – Севастопольской биологической станции, первой в России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Она поблагодарила всех, кто принял участие в организации конференции, подчеркнув, что самым главным достоянием института остаются ученые, которые создавали и "создают научные школы... бороздят моря и океаны и работают в наших лабораториях".Участие в конференции в этом году принимают около 200 ученых из разных регионов России, а также Гвинеи, Бразилии, ЮАР, Вьетнама, Камбоджи, Джибути и Китая."В этом году в Севастополь приехала на конференцию большая делегация из Гвинеи. Десять исследователей из Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) во главе с генеральным директором организации. У них насыщенная программа, которая включает совместную работу с учеными ИнБЮМ", – уточнили в пресс-службе института.Российско-гвинейское сотрудничество в рамках конференции включает презентацию совместной монографии "Река Фатала: антропогенное воздействие и потенциал реабилитации экосистем", участие в международном семинаре "Международное сотрудничество ФИЦ ИнБЮМ: итоги и перспективы" и ряд других мероприятия.В целом программой конференции, которая продлится до 13 сентября, предусмотрены семинары и круглые столы, а также ставшие уже традиционными образовательные программы-практикумы для молодых ученых. Работа будет вестись по десяти профильным направлениям, связанным общей темой.IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летия науки и технологий в России.При этом является ключевым событием юбилейного для ФИЦ ИнБЮМ года, в котором научное учреждение отмечает важные исторические даты: 155-летие Севастопольской биологической станции – Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского, 180-летие Миклухо-Маклая Н.Н. и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая Институт биологии южных морей признан государственным научным центром Стратегические договоренности: что делали ученые из Севастополя в Индии
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Сотни ученых из России и зарубежья участвуют в конференции в Севастополе
Сотни ученых из России и зарубежья в Крыму участвуют в международной конференции ИнБЮМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", посвященная 155-летию Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН – Севастопольской биологической станции, первой в России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"Сохраняя традиции фундаментального института, классического академического института, сегодня мы развиваем прикладные исследования, наращиваем инновационный потенциал, расширяем географию исследований, международное сотрудничество и развиваем кадровую политику, привлекая молодежь в науку", – обратилась к присутствующим на торжествах по случаю открытия конференции и. о. директора ИнБЮМ Екатерина Скуратовская.
Она поблагодарила всех, кто принял участие в организации конференции, подчеркнув, что самым главным достоянием института остаются ученые, которые создавали и "создают научные школы... бороздят моря и океаны и работают в наших лабораториях".
"И, конечно же, мы всегда помним о тех, кого с нами нет, выдающихся ученых. И память о них, она отразится на этой конференции, на исторической секции, историческом семинаре. И я надеюсь, что благодаря нашим коллегам мы исполним мечту поколений и создадим музей первой биологической станции в нашей стране", – добавила Скуратовская.
Участие в конференции в этом году принимают около 200 ученых из разных регионов России, а также Гвинеи, Бразилии, ЮАР, Вьетнама, Камбоджи, Джибути и Китая.
"В этом году в Севастополь приехала на конференцию большая делегация из Гвинеи. Десять исследователей из Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) во главе с генеральным директором организации. У них насыщенная программа, которая включает совместную работу с учеными ИнБЮМ", – уточнили в пресс-службе института.
Российско-гвинейское сотрудничество в рамках конференции включает презентацию совместной монографии "Река Фатала: антропогенное воздействие и потенциал реабилитации экосистем", участие в международном семинаре "Международное сотрудничество ФИЦ ИнБЮМ: итоги и перспективы" и ряд других мероприятия.
В целом программой конференции, которая продлится до 13 сентября, предусмотрены семинары и круглые столы, а также ставшие уже традиционными образовательные программы-практикумы для молодых ученых. Работа будет вестись по десяти профильным направлениям, связанным общей темой.
IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летия науки и технологий в России.
При этом является ключевым событием юбилейного для ФИЦ ИнБЮМ года, в котором научное учреждение отмечает важные исторические даты: 155-летие Севастопольской биологической станции – Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского, 180-летие Миклухо-Маклая Н.Н. и другие.
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