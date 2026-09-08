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Сомнений нет: что показал массированный удар по Киеву в ночь на 8 сентября

Сомнений нет: что показал массированный удар по Киеву в ночь на 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Сомнений нет: что показал массированный удар по Киеву в ночь на 8 сентября

Массированный удар по Киеву и Одессе в ночь на вторник, 8 сентября, стал своего рода заключительным аккордом в истории визита представителей США Стива Уиткоффа... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T12:24

2026-09-08T12:24

2026-09-08T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Массированный удар по Киеву и Одессе в ночь на вторник, 8 сентября, стал своего рода заключительным аккордом в истории визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль и на Украину с акцентом на позиции России в рамках переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Утром 8 сентября Минобороны России сообщило о массированном ударе по Украине, которым были поражены объекты оборонной промышленности в Киеве, Киевской области и порты в Одессе. В частности, разбиты места хранения крылатых ракет, объекты в порту "Черноморск" и танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.По словам Колесниченко, очередной визит американских переговорщиков в Кремль с одной стороны демонстрирует стремление главы Белого дома Дональда Трампа поскорее заявить о своей очередной победе на переговорном треке как миротворца."Ему нужно перебить повестку дня, сделать ее более позитивной и "выиграть" уже, по-моему, 10-ю или 12-ю войну, уж я не знаю, сколько он там "побед" одержал. Для этого и был предпринят визит Уиткоффа и Кушнера, но это только верхняя сторона медали", – сказал Колесниченко.Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессеВторая же составляющая сводится к тому, что успехи Вооруженных сил России в нанесении ударов по логистике и оборонке Украины и блокирование ее военно-промышленного комплекса с Черного моря привели к тому, что Киев стал резко проигрывать, добавил эксперт. А США в этом вовсе не заинтересованы и спешат спасти остатки своего вассала, считает политолог.Для того, чтобы убедить Россию если не остановить, то хотя бы ослабить удары по объектам на Украине, и прибыли американские переговорщики, но "в итоге уехали ни с чем", добавил он.Он считает, что "красивые слова" американская сторона говорила и продолжит, потому что у президента США очень сложная ситуация, выборы и довыборы в Сенат и Конгресс, которые сегодня "уже с полной очевидностью демократы выигрывают". Что же касается настоящих переговоров о заключении мира, то они будут, но пока не ясно, когда, где и на каких условиях.Многие российские эксперты сходятся во мнении, что исход конфликта на Украине решат исключительно действия армии России, а на дипломатический трек, который, хоть и остается очень важным, не является определяющим в нынешней мировой военно-политической ситуации.Накануне, комментируя визит в Россию и Украину представителей США кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что рассчитывать на прорыв в переговорах по Украине пока не приходится, хоть американскому президенту и очень хочется в очередной раз заявить о своих успехах как миротворца.Ранее доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что реальное начало мирных переговоров по Украине с учетом целей СВО возможно не раньше, чем Вооруженные силы России возьмут под контроль Славянско-Краматорскую агломерацию и произойдет полное освобождение ДНР.5 сентября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. После этого американская делегация посетила Киев, где встретилась с главой действующего режима на Украине Владимиром Зеленским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированиюВраг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОЛавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине

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