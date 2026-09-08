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Сомнений нет: что показал массированный удар по Киеву в ночь на 8 сентября
Сомнений нет: что показал массированный удар по Киеву в ночь на 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Сомнений нет: что показал массированный удар по Киеву в ночь на 8 сентября
Массированный удар по Киеву и Одессе в ночь на вторник, 8 сентября, стал своего рода заключительным аккордом в истории визита представителей США Стива Уиткоффа... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:24
2026-09-08T12:24
2026-09-08T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Массированный удар по Киеву и Одессе в ночь на вторник, 8 сентября, стал своего рода заключительным аккордом в истории визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль и на Украину с акцентом на позиции России в рамках переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Утром 8 сентября Минобороны России сообщило о массированном ударе по Украине, которым были поражены объекты оборонной промышленности в Киеве, Киевской области и порты в Одессе. В частности, разбиты места хранения крылатых ракет, объекты в порту "Черноморск" и танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.По словам Колесниченко, очередной визит американских переговорщиков в Кремль с одной стороны демонстрирует стремление главы Белого дома Дональда Трампа поскорее заявить о своей очередной победе на переговорном треке как миротворца."Ему нужно перебить повестку дня, сделать ее более позитивной и "выиграть" уже, по-моему, 10-ю или 12-ю войну, уж я не знаю, сколько он там "побед" одержал. Для этого и был предпринят визит Уиткоффа и Кушнера, но это только верхняя сторона медали", – сказал Колесниченко.Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессеВторая же составляющая сводится к тому, что успехи Вооруженных сил России в нанесении ударов по логистике и оборонке Украины и блокирование ее военно-промышленного комплекса с Черного моря привели к тому, что Киев стал резко проигрывать, добавил эксперт. А США в этом вовсе не заинтересованы и спешат спасти остатки своего вассала, считает политолог.Для того, чтобы убедить Россию если не остановить, то хотя бы ослабить удары по объектам на Украине, и прибыли американские переговорщики, но "в итоге уехали ни с чем", добавил он.Он считает, что "красивые слова" американская сторона говорила и продолжит, потому что у президента США очень сложная ситуация, выборы и довыборы в Сенат и Конгресс, которые сегодня "уже с полной очевидностью демократы выигрывают". Что же касается настоящих переговоров о заключении мира, то они будут, но пока не ясно, когда, где и на каких условиях.Многие российские эксперты сходятся во мнении, что исход конфликта на Украине решат исключительно действия армии России, а на дипломатический трек, который, хоть и остается очень важным, не является определяющим в нынешней мировой военно-политической ситуации.Накануне, комментируя визит в Россию и Украину представителей США кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что рассчитывать на прорыв в переговорах по Украине пока не приходится, хоть американскому президенту и очень хочется в очередной раз заявить о своих успехах как миротворца.Ранее доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что реальное начало мирных переговоров по Украине с учетом целей СВО возможно не раньше, чем Вооруженные силы России возьмут под контроль Славянско-Краматорскую агломерацию и произойдет полное освобождение ДНР.5 сентября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. После этого американская делегация посетила Киев, где встретилась с главой действующего режима на Украине Владимиром Зеленским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированиюВраг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОЛавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
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украина, удары по украине, мнения, вадим колесниченко, сша, россия, политика, внешняя политика, в мире, переговоры
Сомнений нет: что показал массированный удар по Киеву в ночь на 8 сентября
Массированный удар армии России по Киеву подытожил переговоры с визитерами из США
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым.
Массированный удар по Киеву и Одессе в ночь на вторник, 8 сентября, стал своего рода заключительным аккордом в истории визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль и на Украину с акцентом на позиции России в рамках переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Утром 8 сентября Минобороны России сообщило о массированном ударе по Украине, которым были поражены объекты оборонной промышленности в Киеве, Киевской области и порты в Одессе. В частности, разбиты места хранения крылатых ракет, объекты в порту "Черноморск" и танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
По словам Колесниченко, очередной визит американских переговорщиков в Кремль с одной стороны демонстрирует стремление главы Белого дома Дональда Трампа поскорее заявить о своей очередной победе на переговорном треке как миротворца.
"Ему нужно перебить повестку дня, сделать ее более позитивной и "выиграть" уже, по-моему, 10-ю или 12-ю войну, уж я не знаю, сколько он там "побед" одержал. Для этого и был предпринят визит Уиткоффа и Кушнера, но это только верхняя сторона медали", – сказал Колесниченко.
Вторая же составляющая сводится к тому, что успехи Вооруженных сил России в нанесении ударов по логистике и оборонке Украины и блокирование ее военно-промышленного комплекса с Черного моря привели к тому, что Киев стал резко проигрывать, добавил эксперт. А США в этом вовсе не заинтересованы и спешат спасти остатки своего вассала, считает политолог.
"На самом деле ни Европе, ни США не нужна капитулировавшая Украина, потому что им нужен нарыв, который нужно постоянно поддерживать для создания проблем для Российской Федерации", – подчеркнул Колесниченко.
Для того, чтобы убедить Россию если не остановить, то хотя бы ослабить удары по объектам на Украине, и прибыли американские переговорщики, но "в итоге уехали ни с чем", добавил он.
"Наша позиция четкая, понятная и однозначная, что и подтверждается нанесением буквально этой ночью, сразу после того визита, который состоялся, мощного удара по Киеву, Киевской области и по остальной территории Украины", – сказал Колесниченко.
Он считает, что "красивые слова" американская сторона говорила и продолжит, потому что у президента США очень сложная ситуация, выборы и довыборы в Сенат и Конгресс, которые сегодня "уже с полной очевидностью демократы выигрывают". Что же касается настоящих переговоров о заключении мира, то они будут, но пока не ясно, когда, где и на каких условиях.
Многие российские эксперты сходятся во мнении, что исход конфликта на Украине решат исключительно действия армии России, а на дипломатический трек, который, хоть и остается очень важным, не является определяющим в нынешней мировой военно-политической ситуации.
Накануне, комментируя визит в Россию и Украину представителей США кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение
, что рассчитывать на прорыв в переговорах по Украине пока не приходится, хоть американскому президенту и очень хочется в очередной раз заявить о своих успехах как миротворца.
Ранее доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение
, что реальное начало мирных переговоров по Украине с учетом целей СВО возможно не раньше, чем Вооруженные силы России возьмут под контроль Славянско-Краматорскую агломерацию и произойдет полное освобождение ДНР.
5 сентября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. После этого американская делегация посетила Киев, где встретилась с главой действующего режима на Украине Владимиром Зеленским. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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