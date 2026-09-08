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Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей
Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей
Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:30
2026-09-08T10:30
2026-09-08T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.ВСУ атаковали полуостров в ночь на вторник. В Симферопольском районе два человека погибли и еще один пострадал.Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Открыта горячая линия по номеру +7 978 986 50 76.По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей
Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после смертельной атаки ВСУ на Крым