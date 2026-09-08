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Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей
Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей
Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:30
2026-09-08T10:30
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.ВСУ атаковали полуостров в ночь на вторник. В Симферопольском районе два человека погибли и еще один пострадал.Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Открыта горячая линия по номеру +7 978 986 50 76.По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей

Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после смертельной атаки ВСУ на Крым

10:30 08.09.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
ВСУ атаковали полуостров в ночь на вторник. В Симферопольском районе два человека погибли и еще один пострадал.
"Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион, в результате которой в Симферопольском районе есть погибшие и пострадавший. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - говорится в сообщении.
Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Открыта горячая линия по номеру +7 978 986 50 76.
По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымСимферопольский районПрокуратура Республики Крым
 
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