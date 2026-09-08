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Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России
Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России (СЖР),... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T17:15
2026-09-08T17:15
2026-09-08T17:15
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международная медиагруппа "россия сегодня"
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России (СЖР), сообщает корреспондент РИА Новости.Симоньян направила видеообращение с благодарностью. Саму награду передадут главреду позже.Церемония вручения премии "Солидарность" прошла в Москве в Международный день солидарности журналистов.Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов.В начале сентября Маргарита Симоньян также стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Симоньян разоблачила фейк украинских СМИСимоньян предложила помощь пострадавшим от атаки ВСУ в Краснодарском краеМальчик из Каспийска получит премию Кеосаяна за спасение ребенка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", маргарита симоньян, премия, новости, союз журналистов россии
Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России
Маргарита Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России