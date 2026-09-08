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Севастополь отбивает атаку ВСУ - что известно
Севастополь отбивает атаку ВСУ - что известно - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Севастополь отбивает атаку ВСУ - что известно
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:55
2026-09-08T12:55
2026-09-08T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новост Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор попросил всех покинуть открытые пространства."Оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - напомнил губернатор.По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом, Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Севастополь отбивает атаку ВСУ - что известно
Над Севастополем сбиты два дрона ВСУ
12:55 08.09.2026 (обновлено: 13:03 08.09.2026)