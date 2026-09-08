https://crimea.ria.ru/20260908/sber-organizoval-v-ofisakh-dostup-k-vayfay-dlya-zhiteley-i-gostey-kryma-1159186682.html
"Сбер" организовал в офисах доступ к вайфай для жителей и гостей Крыма
"Сбер" организовал в офисах доступ к вайфай для жителей и гостей Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2026
"Сбер" организовал в офисах доступ к вайфай для жителей и гостей Крыма
"Сбер" во всех 35 отделениях в Крыму организовал доступ посетителей к вайфай, при этом не нужно быть клиентом банка, сообщает пресс-служба кредитной компании. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:22
2026-09-08T12:22
2026-09-08T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. "Сбер" во всех 35 отделениях в Крыму организовал доступ посетителей к вайфай, при этом не нужно быть клиентом банка, сообщает пресс-служба кредитной компании.Финансовая организация продолжает поддержку жителей Крыма и Севастополя в условиях режима ЧС и обеспечивает работу всей инфраструктуры, включая офисы и банкоматы.Так, жители и туристы могут бесплатно подключиться к социально значимым ресурсам, чтобы оставаться на связи с близкими. Достаточно зайти в отделение банка, выбрать сеть "Сбер-гость" (Sber-Guest) и авторизоваться по номеру телефона посредством СМС или звонка (при отсутствии внешних проблем у оператора связи). Если возникнут вопросы — сотрудник офиса поможет подключиться.В пресс-службе уточнили, что в 25 отделениях банка для всех желающих доступны станции зарядки мобильных устройств. В каждой локации жители и гости городов одновременно могут заряжать до 20 устройств, время работы – по графику офиса независимо от наличия электроснабжения в населенном пункте. Также предприниматели, которые пользуются эквайрингом "Сбера", могут зарядить терминалы в любом удобном офисе на полуострове, обратившись к сотрудникам.Для жителей районов, где наблюдается самая трудная ситуация из-за сложной логистики и длительного отсутствия электроэнергии, компания организовала работу мобильных офисов. Маршруты определяются совместно с местными органами власти исходя из потребности клиентов. Ежедневно по будням в различные населенные пункты, в том числе отдаленные, выезжают автомобили в сопровождении сотрудников банка. Каждый мобильный офис оборудован банкоматом с запасом наличных средств.В пресс-службе подчеркнули, что в приоритете финансовой компании – доступность банковских услуг для жителей и гостей полуострова, поэтому ограничений на снятие наличных и другие операции для клиентов сторонних финкомпаний нет. Все жители региона могут снимать средства и пользоваться сервисами предприятия на условиях, предусмотренных их кредитными организациями."Вся команда "Сбера" в Крыму и Севастополе продолжают работу в штатном режиме несмотря на внешние факторы, ведь для нас приоритетом остается стабильное обеспечение жителей и гостей полуострова привычными банковскими услугами и цифровыми сервисами. Для этого мы не только обеспечили стабильную работу стационарных и мобильных офисов, но также предложили социально значимые решения: по обеспечению доступа к интернету и зарядке мобильных устройств. Это бесплатно для наших посетителей", – приводит пресс-служба слова управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сбер, сбербанк в крыму, новости, общество, экономика, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. "Сбер" во всех 35 отделениях в Крыму организовал доступ посетителей к вайфай, при этом не нужно быть клиентом банка, сообщает пресс-служба кредитной компании.
Финансовая организация продолжает поддержку жителей Крыма и Севастополя в условиях режима ЧС и обеспечивает работу всей инфраструктуры, включая офисы и банкоматы.
Так, жители и туристы могут бесплатно подключиться к социально значимым ресурсам, чтобы оставаться на связи с близкими. Достаточно зайти в отделение банка, выбрать сеть "Сбер-гость" (Sber-Guest) и авторизоваться по номеру телефона посредством СМС или звонка (при отсутствии внешних проблем у оператора связи). Если возникнут вопросы — сотрудник офиса поможет подключиться.
В пресс-службе уточнили, что в 25 отделениях банка для всех желающих доступны станции зарядки мобильных устройств. В каждой локации жители и гости городов одновременно могут заряжать до 20 устройств, время работы – по графику офиса независимо от наличия электроснабжения в населенном пункте. Также предприниматели, которые пользуются эквайрингом "Сбера", могут зарядить терминалы в любом удобном офисе на полуострове, обратившись к сотрудникам.
Для жителей районов, где наблюдается самая трудная ситуация из-за сложной логистики и длительного отсутствия электроэнергии, компания организовала работу мобильных офисов. Маршруты определяются совместно с местными органами власти исходя из потребности клиентов. Ежедневно по будням в различные населенные пункты, в том числе отдаленные, выезжают автомобили в сопровождении сотрудников банка. Каждый мобильный офис оборудован банкоматом с запасом наличных средств.
В пресс-службе подчеркнули, что в приоритете финансовой компании – доступность банковских услуг для жителей и гостей полуострова, поэтому ограничений на снятие наличных и другие операции для клиентов сторонних финкомпаний нет. Все жители региона могут снимать средства и пользоваться сервисами предприятия на условиях, предусмотренных их кредитными организациями.
"Вся команда "Сбера" в Крыму и Севастополе продолжают работу в штатном режиме несмотря на внешние факторы, ведь для нас приоритетом остается стабильное обеспечение жителей и гостей полуострова привычными банковскими услугами и цифровыми сервисами. Для этого мы не только обеспечили стабильную работу стационарных и мобильных офисов, но также предложили социально значимые решения: по обеспечению доступа к интернету и зарядке мобильных устройств. Это бесплатно для наших посетителей", – приводит пресс-служба слова управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.
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