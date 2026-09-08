https://crimea.ria.ru/20260908/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-1159183530.html

Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области

Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области

Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T10:52

2026-09-08T10:52

2026-09-08T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, освобождено Долгенькое.Ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, украина