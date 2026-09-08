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Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области
Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области
Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:52
2026-09-08T10:52
2026-09-08T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, освобождено Долгенькое.Ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, украина
Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области
Войска России освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области
10:52 08.09.2026 (обновлено: 10:58 08.09.2026)