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Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области
Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области
Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, освобождено Долгенькое.Ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, украина
Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области

Войска России освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области

10:52 08.09.2026 (обновлено: 10:58 08.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
Подготовка контрактников на полигоне ЮВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Продолжает сужаться внутреннее кольцо, под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, освобождено Долгенькое.
"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника, в результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое Харьковской области", - добавили в Минобороны.
Ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики.
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