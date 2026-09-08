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Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение
Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение
Правоохранители задержали 21-летнего гражданина Молдавии по подозрению в покушении на убийство российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T09:13
2026-09-08T09:13
2026-09-08T09:13
теракт
покушение
ск рф (следственный комитет российской федерации)
энгельс
саратовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 21-летнего гражданина Молдавии по подозрению в покушении на убийство российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко, ее цитирует официальный канал СК РФ в мессенджере МАКС.Уточняется, что следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками региональных подразделений ФСБ и МВД РФ задержали подозреваемого на территории Астраханской области.По данным следствия, 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области молодой человек не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военного, который остался жив благодаря тому, что был своевременно доставлен в больницу.Далее транзитом через другие страны подозреваемый прибыл в Россию, где получал дальнейшие инструкции от кураторов через мессенджер Telegram.На допросе фигурант подробно рассказал все обстоятельства совершенных преступлений, включая то, как получил оружие и хранил его, как запасался другими вещами, в том числе экипировкой и средствами маскировки для покушения и дальнейшего побега.Как уточнили в ФСБ, мужчина подозревается в попытке убийства высокопоставленного офицера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт16-летний подросток из Севастополя работал на террористовШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине
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Задержание гражданина Молдавии по делу о покушении на военного под Энгельсом
Задержание гражданина Молдавии по делу о покушении на военного под Энгельсом
2026-09-08T09:13
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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теракт, покушение, ск рф (следственный комитет российской федерации), энгельс, саратовская область, происшествия, новости, видео
Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение
21-летний житель Молдавии задержан за покушение на офицера РФ по заказу спецслужб Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 21-летнего гражданина Молдавии по подозрению в покушении на убийство российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко, ее цитирует официальный канал СК РФ в мессенджере МАКС.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по подозрению в покушении на убийство военнослужащего и незаконном обороте оружия задержан 21-летний гражданин Республики Молдова", – сообщила Петренко.
Уточняется, что следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками региональных подразделений ФСБ и МВД РФ задержали подозреваемого на территории Астраханской области.
По данным следствия, 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области молодой человек не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военного, который остался жив благодаря тому, что был своевременно доставлен в больницу.
Как установило следствие, к совершению преступления задержанный готовился с весны текущего года. Тогда, находясь на территории Украины, он согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов США, прошел необходимое для этого обучение, в частности минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве.
Далее транзитом через другие страны подозреваемый прибыл в Россию, где получал дальнейшие инструкции от кураторов через мессенджер Telegram.
На допросе фигурант подробно рассказал все обстоятельства совершенных преступлений, включая то, как получил оружие и хранил его, как запасался другими вещами, в том числе экипировкой и средствами маскировки для покушения и дальнейшего побега.
Как уточнили в ФСБ, мужчина подозревается в попытке убийства высокопоставленного офицера.
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