https://crimea.ria.ru/20260908/rasstrelyal-ofitsera-21-letniy-grazhdanin-moldovy-zaderzhan-za-pokushenie-1159181419.html

Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение

Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Расстрелял офицера: 21-летний гражданин Молдовы задержан за покушение

Правоохранители задержали 21-летнего гражданина Молдавии по подозрению в покушении на убийство российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T09:13

2026-09-08T09:13

2026-09-08T09:13

теракт

покушение

ск рф (следственный комитет российской федерации)

энгельс

саратовская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 21-летнего гражданина Молдавии по подозрению в покушении на убийство российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко, ее цитирует официальный канал СК РФ в мессенджере МАКС.Уточняется, что следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками региональных подразделений ФСБ и МВД РФ задержали подозреваемого на территории Астраханской области.По данным следствия, 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области молодой человек не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военного, который остался жив благодаря тому, что был своевременно доставлен в больницу.Далее транзитом через другие страны подозреваемый прибыл в Россию, где получал дальнейшие инструкции от кураторов через мессенджер Telegram.На допросе фигурант подробно рассказал все обстоятельства совершенных преступлений, включая то, как получил оружие и хранил его, как запасался другими вещами, в том числе экипировкой и средствами маскировки для покушения и дальнейшего побега.Как уточнили в ФСБ, мужчина подозревается в попытке убийства высокопоставленного офицера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт16-летний подросток из Севастополя работал на террористовШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине

энгельс

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Задержание гражданина Молдавии по делу о покушении на военного под Энгельсом Задержание гражданина Молдавии по делу о покушении на военного под Энгельсом 2026-09-08T09:13 true PT1M40S

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теракт, покушение, ск рф (следственный комитет российской федерации), энгельс, саратовская область, происшествия, новости, видео