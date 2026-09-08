https://crimea.ria.ru/20260908/pyataya-trevoga-za-den-obyavlena-v-sevastopole-1159204330.html

Пятая тревога за день объявлена в Севастополе через 7 минут после отбоя

Пятая тревога за день объявлена в Севастополе через 7 минут после отбоя - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Пятая тревога за день объявлена в Севастополе через 7 минут после отбоя

Военные отражают уже пятую за день атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T21:19

2026-09-08T21:19

2026-09-08T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Военные отражают уже пятую за день атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина - она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности. Четвертая тревога началась в 18.33, отбой объявили в 21.12.В ситуациях, когда возможна угроза, в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Включать сирены стали с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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