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Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев
Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.Лидеры обменялись мнениями о поездке представителей главы Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.Также президент России в разговоре с главой Белого дома подчеркнул, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы.Кроме того, в разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп говорил о необходимости завершения конфликта на Украине.5 сентября президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. После этого американские представители отправились в Киев.Ранее Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия движется к завершению украинского конфликта – ПутинРоссия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным – ПутинШансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине
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владимир путин (политик), дональд трамп, новости, украина, сша, россия
Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев
Путин и Трамп по телефону обсудили визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев
17:22 08.09.2026 (обновлено: 17:37 08.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным", — сказал он журналистам.
Лидеры обменялись мнениями о поездке представителей главы Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
Также президент России в разговоре с главой Белого дома подчеркнул, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы.
"С учетом спекуляций, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов", - сказал Ушаков.
Кроме того, в разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп говорил о необходимости завершения конфликта на Украине.
"Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России", - сказал Ушаков журналистам.
5 сентября президент России Владимир Путин провел в Кремле
переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. После этого американские представители отправились в Киев.
Ранее Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая могут провести
трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре.
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