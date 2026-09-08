https://crimea.ria.ru/20260908/putin-i-tramp-po-telefonu-obsudili-vizit-delegatsii-ssha-v-moskvu-i-kiev-1159199007.html

Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев

Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T17:22

2026-09-08T17:22

2026-09-08T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.Лидеры обменялись мнениями о поездке представителей главы Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.Также президент России в разговоре с главой Белого дома подчеркнул, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы.Кроме того, в разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп говорил о необходимости завершения конфликта на Украине.5 сентября президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они продлились около трех часов. После этого американские представители отправились в Киев.Ранее Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия движется к завершению украинского конфликта – ПутинРоссия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным – ПутинШансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине

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2026

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владимир путин (политик), дональд трамп, новости, украина, сша, россия