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Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой

Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой

В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +6…+ 8 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T12:02

2026-09-08T12:02

2026-09-08T12:02

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крымская погода

татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен– РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +6…+ 8 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал РИА Новости, что в Московском регионе в ночь на среду ожидаются заморозки.По словам синоптика, уже с пятницы, 11 сентября, на полуостров вернутся тропические воздушные массы, ночные температуры повысятся до +11…+18 градусов, на побережье ночью будет еще теплее, а днем на полуострове установится летняя погода: + 27…+30 градусов.Ранее ведущий в центре погоды "Фобос" отмечали, что в Крыму сражение за лето еще продолжится. Лето будет пролонгировано на один осенний месяц, и трубить отбой летнему сезону крымчанам пока рано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началась вторая волна активности клещейУченые заявили, что Солнце спитЛеса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен

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2026

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