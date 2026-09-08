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Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой
Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой
В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +6…+ 8 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:02
2026-09-08T12:02
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен– РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +6…+ 8 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал РИА Новости, что в Московском регионе в ночь на среду ожидаются заморозки.По словам синоптика, уже с пятницы, 11 сентября, на полуостров вернутся тропические воздушные массы, ночные температуры повысятся до +11…+18 градусов, на побережье ночью будет еще теплее, а днем на полуострове установится летняя погода: + 27…+30 градусов.Ранее ведущий в центре погоды "Фобос" отмечали, что в Крыму сражение за лето еще продолжится. Лето будет пролонгировано на один осенний месяц, и трубить отбой летнему сезону крымчанам пока рано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началась вторая волна активности клещейУченые заявили, что Солнце спитЛеса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
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погода в крыму, крымская погода, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
Придут ли в Крым заморозки вслед за Москвой

В Крыму температура воздуха ночью опустится до +6 градусов - гидрометцентр

12:02 08.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОрнитологический заповедник "Лебяжьи острова"
Орнитологический заповедник Лебяжьи острова - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен– РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +6…+ 8 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал РИА Новости, что в Московском регионе в ночь на среду ожидаются заморозки.
"Пока о заморозках в Крыму нет и речи. Но вот ближайшие ночи – 9, 10 и 11 сентября – прохладные. В степных и предгорных районах температура воздуха – + 6…+8 градусов, в Симферополе + 10, на побережье +17…+19 градусов", - сказала Любецкая.
По словам синоптика, уже с пятницы, 11 сентября, на полуостров вернутся тропические воздушные массы, ночные температуры повысятся до +11…+18 градусов, на побережье ночью будет еще теплее, а днем на полуострове установится летняя погода: + 27…+30 градусов.
Ранее ведущий в центре погоды "Фобос" отмечали, что в Крыму сражение за лето еще продолжится. Лето будет пролонгировано на один осенний месяц, и трубить отбой летнему сезону крымчанам пока рано.
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Погода в КрымуКрымская погодаТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрым
 
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