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Президент Вьетнама назвал Россию одним из ключевых партнеров

Президент Вьетнама назвал Россию одним из ключевых партнеров - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Президент Вьетнама назвал Россию одним из ключевых партнеров

Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление роли России в современной системе международных отношений, а также надеется на расширение совместных инициатив в... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T15:08

2026-09-08T15:08

2026-09-08T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление роли России в современной системе международных отношений, а также надеется на расширение совместных инициатив в высокотехнологичных сферах. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным."Вьетнам неизменно поддерживает стабильное, сильное развитие России и ее все более важную роль в региональной и мировой архитектуре. За последнее время отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией получили позитивное развитие", - сказал То Лам.Он также отметил, что Россия является одним из ключевых партнеров Вьетнама. Научно-техническое сотрудничество и гуманитарные обмены дают дополнительный импульс развитию двусторонних отношений, добавил вьетнамский лидер.Ранее президент Владимир Путин отметил, что Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Он также отметил рост товарооборота между странами по итогам прошлого года. А в текущем году он вырос еще на 5,7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух странМоскву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – ПутинНа границе России и КНДР открыли автомобильный мост

вьетнам

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вьетнам, то лам, михаил мишустин, россия, политика, внешняя политика, новости, экономика