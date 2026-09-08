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Посол России назвал необоснованной эскалацией высылку дипломатов из Венгрии - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Посол России назвал необоснованной эскалацией высылку дипломатов из Венгрии
Посол России назвал необоснованной эскалацией высылку дипломатов из Венгрии - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Посол России назвал необоснованной эскалацией высылку дипломатов из Венгрии
Решение Венгрии о высылке 10 российских дипломатов является недружественным шагом и необоснованной эскалацией, на которые будет дан достойный ответ. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T16:07
2026-09-08T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Решение Венгрии о высылке 10 российских дипломатов является недружественным шагом и необоснованной эскалацией, на которые будет дан достойный ответ. Об этом заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.8 сентября МИД Венгрии проинформировал посла России в Будапеште о решении выслать 10 сотрудников российского посольства.Заявление МИД Венгрии Аниты Орбан о выдвинутом Будапештом требовании к 10 российским дипломатам покинуть территорию Венгрии является свидетельством того, что новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий, а их заявления о готовности держать каналы диалога с Россией открытыми и продолжить прагматичное сотрудничество ровным счетом ничего не стоят, отметили в ведомстве.Накануне стало известно, что Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Также свою деятельность в РФ должны прекратить немецкие культурные центры имени Гете. Их сотрудники должны выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года.Эта мера принята в связи с недружественными действиями германской стороны по закрытию Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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венгрия, россия, в мире, политика, внешняя политика, новости
Посол России назвал необоснованной эскалацией высылку дипломатов из Венгрии

Россия ответит на высылку дипломатов из Венгрии - посол

16:07 08.09.2026
 
© hungary.mid.ruПосольство России в Венгрии
Посольство России в Венгрии
© hungary.mid.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Решение Венгрии о высылке 10 российских дипломатов является недружественным шагом и необоснованной эскалацией, на которые будет дан достойный ответ. Об этом заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
8 сентября МИД Венгрии проинформировал посла России в Будапеште о решении выслать 10 сотрудников российского посольства.
"Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны и ему будет дан достойный ответ", - приводит слова дипломата МИД РФ.
Заявление МИД Венгрии Аниты Орбан о выдвинутом Будапештом требовании к 10 российским дипломатам покинуть территорию Венгрии является свидетельством того, что новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий, а их заявления о готовности держать каналы диалога с Россией открытыми и продолжить прагматичное сотрудничество ровным счетом ничего не стоят, отметили в ведомстве.
Накануне стало известно, что Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Также свою деятельность в РФ должны прекратить немецкие культурные центры имени Гете. Их сотрудники должны выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года.
Эта мера принята в связи с недружественными действиями германской стороны по закрытию Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.
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