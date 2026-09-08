https://crimea.ria.ru/20260908/pokhoronit-vmeste-s-kompromatom-chto-zelenskomu-gotovit-zapad-1159162697.html

Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад

Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад

Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал быть марионеткой в руках Запада, поскольку знает много информации, и от его молчания зависят многие "головы"... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T06:03

2026-09-08T06:03

2026-09-08T06:03

мнения

александр бедрицкий

украина

европейский союз (ес)

сша

коллективный запад

владимир зеленский

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Что Зеленскому готовит Запад – мнение Что Зеленскому готовит Запад – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал быть марионеткой в руках Запада, поскольку знает много информации, и от его молчания зависят многие "головы" как в Европе, так и в США, связанные с коррупцией на Украине в годы конфликта. Поэтому основная задача Запада сегодня – ликвидировать его, похоронив вместе с ним весь компромат на себя, и списать произошедшее на Россию. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Украинское государство к сегодняшнему дню полностью коррумпировано, и уже невозможно найти какую-то сферу, в которой не присутствовал бы криминал – это такой же бесспорный факт, как и тот, что глава этого преступного образования Владимир Зеленский просто так не уйдет, сказал Бедрицкий.Положение дел, в котором с ходом конфликта все больше увязал Зеленский, обусловило то, что он уже давно перерос в состояние марионетки Запада, считает Бедрицкий, и теперь "хвост виляет собакой", так что фигура Зеленского все менее становится приемлемой не только для европейцев, но и для американцев."Такая фигура, как Зеленский, который слишком уж много на себя берет, который вышел за рамки того сценария, который ему предназначался, несет в себе опасность и для Соединенных Штатов в том числе. Зеленский становится все более токсичной фигурой. В том числе потому, что если он начнет говорить, всплывут слишком многие имена и фамилии и европейских политиков, и американских, которые были связаны и вовлечены в эти криминальные схемы, и речь не только о Хантере Байдене идет (сын экс-президента США Джо Байдена – ред.)", – сказал политолог.Переворот или выборы: что ждет УкраинуСкандал может получиться если и не такого уровня, как тот, что связан с "файлами Эпштейна", тем не менее весьма громким, и в этом, само собой, мало кто на Западе заинтересован, потому сразу несколько персонажей, которые могут прийти на смену Зеленскому в час Х, уже подготовлены, считает гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консерва по-киевски: что ждет ЗеленскогоКогда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнениеУкраина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США

https://crimea.ria.ru/20260903/zhaba-s-gadyukoy-voyuyut-k-chemu-privedet-konflikt-sbu-i-gur-v-kieve-1159056460.html

украина

сша

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мнения, александр бедрицкий, украина, европейский союз (ес), сша, коллективный запад, владимир зеленский