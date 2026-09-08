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Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад
Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад
Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал быть марионеткой в руках Запада, поскольку знает много информации, и от его молчания зависят многие "головы"... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T06:03
2026-09-08T06:03
мнения
александр бедрицкий
украина
европейский союз (ес)
сша
коллективный запад
владимир зеленский
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Что Зеленскому готовит Запад – мнение
Что Зеленскому готовит Запад – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал быть марионеткой в руках Запада, поскольку знает много информации, и от его молчания зависят многие "головы" как в Европе, так и в США, связанные с коррупцией на Украине в годы конфликта. Поэтому основная задача Запада сегодня – ликвидировать его, похоронив вместе с ним весь компромат на себя, и списать произошедшее на Россию. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Украинское государство к сегодняшнему дню полностью коррумпировано, и уже невозможно найти какую-то сферу, в которой не присутствовал бы криминал – это такой же бесспорный факт, как и тот, что глава этого преступного образования Владимир Зеленский просто так не уйдет, сказал Бедрицкий.Положение дел, в котором с ходом конфликта все больше увязал Зеленский, обусловило то, что он уже давно перерос в состояние марионетки Запада, считает Бедрицкий, и теперь "хвост виляет собакой", так что фигура Зеленского все менее становится приемлемой не только для европейцев, но и для американцев."Такая фигура, как Зеленский, который слишком уж много на себя берет, который вышел за рамки того сценария, который ему предназначался, несет в себе опасность и для Соединенных Штатов в том числе. Зеленский становится все более токсичной фигурой. В том числе потому, что если он начнет говорить, всплывут слишком многие имена и фамилии и европейских политиков, и американских, которые были связаны и вовлечены в эти криминальные схемы, и речь не только о Хантере Байдене идет (сын экс-президента США Джо Байдена – ред.)", – сказал политолог.Переворот или выборы: что ждет УкраинуСкандал может получиться если и не такого уровня, как тот, что связан с "файлами Эпштейна", тем не менее весьма громким, и в этом, само собой, мало кто на Западе заинтересован, потому сразу несколько персонажей, которые могут прийти на смену Зеленскому в час Х, уже подготовлены, считает гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консерва по-киевски: что ждет ЗеленскогоКогда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнениеУкраина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США
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украина
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мнения, александр бедрицкий, украина, европейский союз (ес), сша, коллективный запад, владимир зеленский
Похоронить вместе с компроматом: что Зеленскому готовит Запад

Запад хочет ликвидировать Зеленского и списать все на Россию – эксперт

06:03 08.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал быть марионеткой в руках Запада, поскольку знает много информации, и от его молчания зависят многие "головы" как в Европе, так и в США, связанные с коррупцией на Украине в годы конфликта. Поэтому основная задача Запада сегодня – ликвидировать его, похоронив вместе с ним весь компромат на себя, и списать произошедшее на Россию. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
Что Зеленскому готовит Запад – мнение
06:03
Украинское государство к сегодняшнему дню полностью коррумпировано, и уже невозможно найти какую-то сферу, в которой не присутствовал бы криминал – это такой же бесспорный факт, как и тот, что глава этого преступного образования Владимир Зеленский просто так не уйдет, сказал Бедрицкий.

"Хотя бы потому, что он (Зеленский – ред.) понимает, что уходить ему придется вперед ногами. Живым его не оставят, потому что он многое знает. И в этой ситуации задача Зеленского как можно дольше удерживаться у власти, насколько это у него получится. Как это будет делаться, я не знаю, и вряд ли кто-то предположит", – выразил мнение эксперт.

Положение дел, в котором с ходом конфликта все больше увязал Зеленский, обусловило то, что он уже давно перерос в состояние марионетки Запада, считает Бедрицкий, и теперь "хвост виляет собакой", так что фигура Зеленского все менее становится приемлемой не только для европейцев, но и для американцев.
"Такая фигура, как Зеленский, который слишком уж много на себя берет, который вышел за рамки того сценария, который ему предназначался, несет в себе опасность и для Соединенных Штатов в том числе. Зеленский становится все более токсичной фигурой. В том числе потому, что если он начнет говорить, всплывут слишком многие имена и фамилии и европейских политиков, и американских, которые были связаны и вовлечены в эти криминальные схемы, и речь не только о Хантере Байдене идет (сын экс-президента США Джо Байдена – ред.)", – сказал политолог.
Переворот или выборы: что ждет Украину
Скандал может получиться если и не такого уровня, как тот, что связан с "файлами Эпштейна", тем не менее весьма громким, и в этом, само собой, мало кто на Западе заинтересован, потому сразу несколько персонажей, которые могут прийти на смену Зеленскому в час Х, уже подготовлены, считает гость эфира.

"Поэтому, да, основная задача перед ними (коллективным Западом – ред.) стоит – сместить Зеленского. Но сместить таким образом, чтобы значительная часть информации, если не вся, которая с ним связана, оказалась бы похоронена. В идеале, конечно, было бы для них ликвидировать Зеленского и списать все на Россию. Вот это был бы для них просто идеальный вариант", – подытожил эксперт.

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МненияАлександр БедрицкийУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)СШАКоллективный ЗападВладимир Зеленский
 
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