https://crimea.ria.ru/20260908/ploschad-lesnogo-pozhara-pod-novorossiyskom-vyrosla-v-pyat-raz-1159204099.html

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз

Площадь лесного пожара под Новороссийском, случившегося из-за падения вражеского дрона, выросла до 1,5 гектара. Об этом проинформировал глава города Андрей... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T20:55

2026-09-08T20:55

2026-09-08T21:05

андрей кравченко

новороссийск

новости

пожар

происшествия

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара под Новороссийском, случившегося из-за падения вражеского дрона, выросла до 1,5 гектара. Об этом проинформировал глава города Андрей Кравченко.Лесной пожар произошел во вторник в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщал ранее Кравченко. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га.На данный момент задействованы 70 человек и 15 единиц спецтехники. Работу всех служб продолжает координировать оперштаб. При необходимости силы и средства нарастят, добавил мэр города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за деньСевастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ – из-за обломков произошли два пожараС начала года в Крыму произошло более 2000 пожаров

новороссийск

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кравченко, новороссийск, новости, пожар, происшествия, краснодарский край