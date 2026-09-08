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Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз
Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз
Площадь лесного пожара под Новороссийском, случившегося из-за падения вражеского дрона, выросла до 1,5 гектара. Об этом проинформировал глава города Андрей... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T20:55
2026-09-08T20:55
2026-09-08T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара под Новороссийском, случившегося из-за падения вражеского дрона, выросла до 1,5 гектара. Об этом проинформировал глава города Андрей Кравченко.Лесной пожар произошел во вторник в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщал ранее Кравченко. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га.На данный момент задействованы 70 человек и 15 единиц спецтехники. Работу всех служб продолжает координировать оперштаб. При необходимости силы и средства нарастят, добавил мэр города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за деньСевастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ – из-за обломков произошли два пожараС начала года в Крыму произошло более 2000 пожаров
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андрей кравченко, новороссийск, новости, пожар, происшествия, краснодарский край
Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз
Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 1,5 га – мэр Кравченко
20:55 08.09.2026 (обновлено: 21:05 08.09.2026)