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Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине
Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине
Россия открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине и хочет решить конфликт мирным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:35
2026-09-08T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Россия открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине и хочет решить конфликт мирным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС.По словам Пескова, несмотря на продвижение российской армии на фронте, мирное урегулирование конфликта зависит от Киева.Он добавил, что Украина все еще зависит от некоторых европейских стран, которые не могут избавиться от идеи стратегического поражения России.Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.5 сентября Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Киев. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатам больше всего выгоден вялотекущий конфликт между Россией и УкраинойУиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессеНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно - политолог
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новости, политика, дмитрий песков, переговоры, украина, россия, новости сво, кремль, сша
Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Россия открыта для урегулирования украинского конфликта - Песков

12:35 08.09.2026 (обновлено: 13:56 08.09.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Россия открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине и хочет решить конфликт мирным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС.
"Мы надеемся на возобновление переговоров между тремя сторонами - Россией, Украиной и США. И что рано или поздно мы пойдем по пути мирного урегулирования", - приводит слова Пескова РИА Новости.
По словам Пескова, несмотря на продвижение российской армии на фронте, мирное урегулирование конфликта зависит от Киева.
"О динамике на фронте известно всем экспертам - мы продвигаемся вперед. Но каждую минуту мы готовы прийти к миру. Это зависит от Киева", - сказал Песков.
Он добавил, что Украина все еще зависит от некоторых европейских стран, которые не могут избавиться от идеи стратегического поражения России.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
5 сентября Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.
6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Киев. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.
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