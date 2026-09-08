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Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Россия открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине и хочет решить конфликт мирным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T12:35

2026-09-08T12:35

2026-09-08T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Россия открыта для процесса урегулирования ситуации на Украине и хочет решить конфликт мирным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС.По словам Пескова, несмотря на продвижение российской армии на фронте, мирное урегулирование конфликта зависит от Киева.Он добавил, что Украина все еще зависит от некоторых европейских стран, которые не могут избавиться от идеи стратегического поражения России.Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.5 сентября Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Киев. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатам больше всего выгоден вялотекущий конфликт между Россией и УкраинойУиткофф после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессеНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно - политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, политика, дмитрий песков, переговоры, украина, россия, новости сво, кремль, сша