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Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию
Шестьдесят девять граждан России с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T16:30
2026-09-08T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Шестьдесят девять граждан России с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление офиса губернатора Шпицбергена.Российские граждане вернулись домой во вторник через город Киркенес.Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма.Ранее Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в МИД РФ из-за ареста судна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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россия, норвегия, арест, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию

Шестьдесят девять граждан РФ с арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись домой

16:30 08.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Шестьдесят девять граждан России с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление офиса губернатора Шпицбергена.

"После конструктивного диалога с генеральным консулом Российской Федерации в Баренцбурге и представителями треста "Арктикуголь", губернатор сегодня оказал помощь 69 гражданам России в возвращении на родину", - говорится в сообщении.

Российские граждане вернулись домой во вторник через город Киркенес.
Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма.
Ранее Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в МИД РФ из-за ареста судна.
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РоссияНорвегияАрестНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Украина
 
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