https://crimea.ria.ru/20260908/passazhiry-arestovannogo-sudna-professor-molchanov-vernulis-v-rossiyu-1159195539.html

Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию

Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию

Шестьдесят девять граждан России с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T16:30

2026-09-08T16:30

2026-09-08T16:30

россия

норвегия

арест

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Шестьдесят девять граждан России с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление офиса губернатора Шпицбергена.Российские граждане вернулись домой во вторник через город Киркенес.Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма.Ранее Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в МИД РФ из-за ареста судна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, норвегия, арест, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина