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Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию
Шестьдесят девять граждан России с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T16:30
2026-09-08T16:30
2026-09-08T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Шестьдесят девять граждан России с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление офиса губернатора Шпицбергена.Российские граждане вернулись домой во вторник через город Киркенес.Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма.Ранее Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в МИД РФ из-за ареста судна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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россия, норвегия, арест, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию
Шестьдесят девять граждан РФ с арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись домой