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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T13:58
2026-09-08T13:58
2026-09-08T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности и отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тревогу объявили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина - она получила ранение на пляже "Омега".В период действия воздушной тревоги морской транспорт останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:58 08.09.2026 (обновлено: 13:59 08.09.2026)