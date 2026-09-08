https://crimea.ria.ru/20260908/ot-7-do-26-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1159113716.html
От +7 до +26: погода в Крыму во вторник
От +7 до +26: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 08.09.2026
От +7 до +26: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T00:01
2026-09-08T00:01
2026-09-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +16 ночью, а днем поднимутся до +23...+25 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От +7 до +26: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +26 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов, на побережье до +16, днем температура воздуха составит +22….+26 градусов, в горах +14…+19. Ветер северо-западный 7-12 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +16 ночью, а днем поднимутся до +23...+25 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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