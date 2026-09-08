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От +7 до +26: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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От +7 до +26: погода в Крыму во вторник
От +7 до +26: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 08.09.2026
От +7 до +26: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +16 ночью, а днем поднимутся до +23...+25 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260906/barkhatnyy-sezon-pridet-v-krym-na-sleduyuschey-nedele---fobos-1159109722.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От +7 до +26: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +26 градусов и без осадков

00:01 08.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдых в бархатный сезон
Отдых в бархатный сезон - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов, на побережье до +16, днем температура воздуха составит +22….+26 градусов, в горах +14…+19. Ветер северо-западный 7-12 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +16 ночью, а днем поднимутся до +23...+25 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01От +7 до +26: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
22:55Удар ВСУ по Севастополю и снижение объемов бензина в Крыму: главное за день
22:39Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США
22:21Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области
22:07Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
21:55Делала ребенком патроны для фронта: в Севастополе 99-лет ветерану Седовой
21:31Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены
21:09На западе Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
21:07За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
21:01Севастополь очищают от опасных деревьев
20:52В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель
20:32В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии
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