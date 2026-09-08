https://crimea.ria.ru/20260908/oblomki-vrazheskogo-drona-podozhgli-les-pod-novorossiyskom-1159202538.html

Обломки вражеского дрона подожгли лес под Новороссийском

Обломки вражеского дрона подожгли лес под Новороссийском - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Обломки вражеского дрона подожгли лес под Новороссийском

Лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T19:02

2026-09-08T19:02

2026-09-08T19:02

пожар

кубань

краснодарский край

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новороссийск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщил глава города Андрей Кравченко.На месте лесного пожара развернут оперативный штаб, зафиксировано несколько очагов, один из которых ликвидирован. Ориентировочная площадь горения составляет 0,3 гектара, при этом осложняет работу с огнем невозможность подъезда техники и ветер."В тушении возгорания задействованы спецтехника и порядка 60 человек: муниципальная пожарная служба, лесничество, спасатели, "Кубань-СПАС", добровольная пожарная дружина. Привлечены волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро", – написал мэр.Он также указал, что в городе сохраняется беспилотная угроза и обратился к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности.В Севастополе во вторник также отразили ряд атак ВСУ, пострадала женщина, при падении обломков загорелся участок леса в районе Симферопольского шоссе, также зафиксировано возгорание на одном из участков в СНТ, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской областиЛес горит в Ростовской области из-за атаки ВСУИз-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара

кубань

краснодарский край

новороссийск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, кубань, краснодарский край, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, новороссийск