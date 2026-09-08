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Новости СВО: что изменилось на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Новости СВО: что изменилось на линии фронта за сутки
Новости СВО: что изменилось на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Новости СВО: что изменилось на линии фронта за сутки
Вооруженные Силы России продолжают брать выгодные рубежи в зоне специальной военной операции. Суточные потери Киева составили 1285 боевиков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T13:06
2026-09-08T13:18
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продолжают брать выгодные рубежи в зоне специальной военной операции. Суточные потери Киева составили 1285 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. Установлен контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 180 солдат, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Киев потерял свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 190 боевиков, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Ликвидировали бригады противника в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 солдат, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали штурмовые бригады и полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и пять автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 14 автомобилей.Также, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 713 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее в Минобороны РФ рассказали, как подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия Киева лишись более 1300 бойцов за суткиВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономИз охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, потери всу
Новости СВО: что изменилось на линии фронта за сутки

Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1285 боевиков

13:06 08.09.2026 (обновлено: 13:18 08.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продолжают брать выгодные рубежи в зоне специальной военной операции. Суточные потери Киева составили 1285 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. Установлен контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 180 солдат, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.
Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Киев потерял свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 190 боевиков, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Ликвидировали бригады противника в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 солдат, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали штурмовые бригады и полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и пять автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 14 автомобилей.
Сводка Мо от 8 сентября 2026 годаСводка Мо от 8 сентября 2026 года
Также, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 713 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, как подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.
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