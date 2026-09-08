https://crimea.ria.ru/20260908/novosti-kryma-sledovateli-rabotayut-na-meste-atak-vsu-1159192524.html

Новости Крыма: следователи работают на месте атак ВСУ

Новости Крыма: следователи работают на месте атак ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Новости Крыма: следователи работают на месте атак ВСУ

Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T15:25

2026-09-08T15:25

2026-09-08T15:25

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ВСУ атаковали Крым в ночь на вторник. В результате происшествия в Симферопольском районе погибли два человека, еще один пострадал. Глава республики Сергей Аксенов заверил, что власти окажут необходимую помощь семьям пострадавших.Севастополь оказался под ударом врага во вторник. В городе несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги, военные сбили 14 украинских дронов. По предварительной информации на пляже "Омега" женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, угрозы жизни нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара Смертельная атака на Крым - прокуратура контролирует соблюдение прав людей46 россиян погибли из-за атак ВСУ на регионы России

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севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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