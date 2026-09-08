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Новости Крыма и Севастополя на утро 8 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 8 сентября
В течение ночи в Крыму несколько раз объявлялась беспилотная опасность и работала ПВО, в Севастополе утром звучали сирены воздушной тревоги. Крымский мост... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T08:54
2026-09-08T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В течение ночи в Крыму несколько раз объявлялась беспилотная опасность и работала ПВО, в Севастополе утром звучали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работал в штатном режиме, к утру вторника проезд к пунктам досмотра свободен. При этом на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии.Системы противовоздушной обороны отражали атаку на полуостров в 21:07. Дроны сбивали над западным Крымом. Отбой беспилотной опасности был объявлен в 6:41, но уже спустя час угроза атак возобновилась и действует до сих пор, сообщают в Главном управлении МЧС России по Крыму*.В Севастополе ночь прошла без происшествий. Воздушную тревогу в регионе объявили утром - в 7:34 Опасность сохранялась чуть больше 10 минут. О последствиях не сообщалось.Крымский мост работал в штатном режиме, движение транспорта через Керченский пролив не ограничивалось. Утром во вторник проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани остается свободным.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма и Севастополя на утро 8 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 8 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В течение ночи в Крыму несколько раз объявлялась беспилотная опасность и работала ПВО, в Севастополе утром звучали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работал в штатном режиме, к утру вторника проезд к пунктам досмотра свободен. При этом на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии.
Системы противовоздушной обороны отражали атаку на полуостров в 21:07. Дроны сбивали над западным Крымом. Отбой беспилотной опасности был объявлен в 6:41, но уже спустя час угроза атак возобновилась и действует до сих пор, сообщают в Главном управлении МЧС России по Крыму*.
В Севастополе ночь прошла без происшествий. Воздушную тревогу в регионе объявили утром - в 7:34 Опасность сохранялась чуть больше 10 минут. О последствиях не сообщалось.
Крымский мост работал в штатном режиме, движение транспорта через Керченский пролив не ограничивалось. Утром во вторник проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани остается свободным.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте к 8 утра.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.