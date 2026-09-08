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Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12
Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12 - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12
Число погибших под лавиной в ущелье Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T11:21
2026-09-08T11:21
2026-09-08T11:21
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лавина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Число погибших под лавиной в ущелье Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.В воскресенье лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под лавиной. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. Позже спасатели эвакуировали трех пострадавших, судьба 10 человек оставалась неизвестна. 7 сентября число погибших выросло до 11.Сейчас 12 спасателей продолжают поиск людей на склоне горы Мижирги. При этом утром во вторник с карниза горы сошла еще одна лавина. Пострадавших нет. Работы осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы, уточнили в МЧС.К поискам привлечен вертолет МИ-8 МЧС России. 46 человек находится в готовности в альплагере Безенги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбиласьТрое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
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кабардино-балкария, лавина, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, стихия, поиск людей, новости
Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12
В Кабардино-Балкарии нашли тело двенадцатого погибшего в лавине альпиниста