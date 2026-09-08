https://crimea.ria.ru/20260908/novaya-lavina-soshla-v-gorakh-kabardino-balkarii-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-12-1159184472.html

Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12

Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12 - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Новая лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии: число погибших выросло до 12

Число погибших под лавиной в ущелье Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T11:21

2026-09-08T11:21

2026-09-08T11:21

кабардино-балкария

лавина

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

стихия

поиск людей

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/08/1159184350_0:0:1224:690_1920x0_80_0_0_745d15fc43911f7e4634a0ef15cf184b.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Число погибших под лавиной в ущелье Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.В воскресенье лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под лавиной. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. Позже спасатели эвакуировали трех пострадавших, судьба 10 человек оставалась неизвестна. 7 сентября число погибших выросло до 11.Сейчас 12 спасателей продолжают поиск людей на склоне горы Мижирги. При этом утром во вторник с карниза горы сошла еще одна лавина. Пострадавших нет. Работы осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы, уточнили в МЧС.К поискам привлечен вертолет МИ-8 МЧС России. 46 человек находится в готовности в альплагере Безенги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбиласьТрое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикАльпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад

кабардино-балкария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, лавина, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, стихия, поиск людей, новости