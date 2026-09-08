https://crimea.ria.ru/20260908/nad-sevastopolem-unichtozheny-14-dronov-vsu---ataka-otbita-1159190726.html

Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара

Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара

В Севастополе отразили очередную атаку ВСУ, сбиты 14 дронов. Пострадал один человек, при падении обломков произошли возгорания, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T14:11

2026-09-08T14:11

2026-09-08T14:30

севастополь

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всу (вооруженные силы украины)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили очередную атаку ВСУ, сбиты 14 дронов. Пострадал один человек, при падении обломков произошли возгорания, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации, на пляже "Омега" женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу. Угрозы ее жизни нет.На месте работают оперативные службы.Воздушная тревога была объявлена в городе в 12.06. Она продлилась около двух часов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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