https://crimea.ria.ru/20260908/nad-sevastopolem-unichtozheny-14-dronov-vsu---ataka-otbita-1159190726.html
Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара
Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара
В Севастополе отразили очередную атаку ВСУ, сбиты 14 дронов. Пострадал один человек, при падении обломков произошли возгорания, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T14:11
2026-09-08T14:11
2026-09-08T14:30
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили очередную атаку ВСУ, сбиты 14 дронов. Пострадал один человек, при падении обломков произошли возгорания, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации, на пляже "Омега" женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу. Угрозы ее жизни нет.На месте работают оперативные службы.Воздушная тревога была объявлена в городе в 12.06. Она продлилась около двух часов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, срочные новости крыма, михаил развожаев, новости севастополя, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя
Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ - из-за обломков произошли два пожара
В Севастополе при отражении атаки 14 дронов ВСУ произошли два возгорания - Развожаев
14:11 08.09.2026 (обновлено: 14:30 08.09.2026)