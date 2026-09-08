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Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работают системы противовоздушной обороны, в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T17:03
2026-09-08T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны, в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым
Над Крымом работает ПВО

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

17:03 08.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны, в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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КрымНовости КрымаПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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