https://crimea.ria.ru/20260908/nad-krymom-rabotaet-pvo-1159197600.html
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работают системы противовоздушной обороны, в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T17:03
2026-09-08T17:03
2026-09-08T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны, в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым