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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T08:36

2026-09-08T08:36

2026-09-08T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. 384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны были ликвидированы над Крымом, Краснодарским крем и акваторией Черного моря. ПВО работала также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей и Московского региона.В Саратове при атаке дронов ВСУ в ночь на 8 сентября пострадали трое детей и семеро взрослых, а также повреждены жилые дома, сообщал ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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