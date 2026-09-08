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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. 384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны были ликвидированы над Крымом, Краснодарским крем и акваторией Черного моря. ПВО работала также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей и Московского региона.В Саратове при атаке дронов ВСУ в ночь на 8 сентября пострадали трое детей и семеро взрослых, а также повреждены жилые дома, сообщал ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, крым
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и еще 14 регионами России за ночь уничтожили 384 беспилотника
08:36 08.09.2026 (обновлено: 08:43 08.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. 384 украинских беспилотника уничтожены и перехвачены над Крымом и другими регионами России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.00 7 сентября до 8.00 8 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Уточняется, что дроны были ликвидированы над Крымом, Краснодарским крем и акваторией Черного моря. ПВО работала также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей и Московского региона.
В Саратове
при атаке дронов ВСУ в ночь на 8 сентября пострадали трое детей и семеро взрослых, а также повреждены жилые дома, сообщал ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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