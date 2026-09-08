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Массированный удар по Украине сегодня: разбиты места хранения крылатых ракет

Массированный удар по Украине сегодня: разбиты места хранения крылатых ракет - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Массированный удар по Украине сегодня: разбиты места хранения крылатых ракет

Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по Украине. Поражены объекты оборонной промышленности в Киеве, Киевской области и порты в... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T08:23

2026-09-08T08:23

2026-09-08T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по Украине. Поражены объекты оборонной промышленности в Киеве, Киевской области и порты в Одессе. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов в городе. По его данным, пожары и повреждения инфраструктуры зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Подольском и Дарниццком районах. В госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям также проинформировали о пожарах на промышленных предприятиях в Бориспольском районе и повреждении логистического центра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, в мире, киев, киевская область, одесская область, новости сво, новости