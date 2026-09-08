Массированный удар по Украине сегодня: разбиты места хранения крылатых ракет
Массированным ударом по Украине разбиты места хранения крылатых ракет в Киеве и танкер
08:23 08.09.2026 (обновлено: 08:32 08.09.2026)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по Украине. Поражены объекты оборонной промышленности в Киеве, Киевской области и порты в Одессе. Об этом сообщает Минобороны.
"Высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования разбиты объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту "Черноморск" Одесской области, используемые для разгрузки военных грузов", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов в городе. По его данным, пожары и повреждения инфраструктуры зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Подольском и Дарниццком районах.
В госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям также проинформировали о пожарах на промышленных предприятиях в Бориспольском районе и повреждении логистического центра.