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Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес
Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к этому времени уничтожено еще 7 вражеских беспилотников,... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T22:59
2026-09-08T23:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к этому времени уничтожено еще 7 вражеских беспилотников, есть повреждения частных домов и возгорания леса.По его данным, в Гагаринском и Балаклавском районах повреждения получили четыре частных дома, на нескольких участках упали фрагменты БПЛА. В несколько районах города и в поселке Ласпи из-за упавших осколков сбитых БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы и леса.Сейчас военные продолжают отражение атаки – работа ведется почти во всех районах города. В этой связи губернатор обратился к населению с просьбой отойти от окон, уйти в помещения, которык отделены от внешней стены двумя несущими конструкциями.Враг атакует Севастополь в течение всего дня во вторник. В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина – она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности. Четвертая тревога началась в 18.33. Затем воздушную опасность в городе отменили в 21.12 на несколько минут и дали снова уже в 21.19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасностьВ Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
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срочные новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес

В Севастополе повреждены частные дома и загорелся лес из-за новой атаки ВСУ – Развожаев

22:59 08.09.2026 (обновлено: 23:19 08.09.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к этому времени уничтожено еще 7 вражеских беспилотников, есть повреждения частных домов и возгорания леса.
"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже больше 7 БПЛА. По предварительной информации никто из людей не пострадал", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, в Гагаринском и Балаклавском районах повреждения получили четыре частных дома, на нескольких участках упали фрагменты БПЛА. В несколько районах города и в поселке Ласпи из-за упавших осколков сбитых БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы и леса.
Сейчас военные продолжают отражение атаки – работа ведется почти во всех районах города. В этой связи губернатор обратился к населению с просьбой отойти от окон, уйти в помещения, которык отделены от внешней стены двумя несущими конструкциями.
Враг атакует Севастополь в течение всего дня во вторник. В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина – она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности. Четвертая тревога началась в 18.33. Затем воздушную опасность в городе отменили в 21.12 на несколько минут и дали снова уже в 21.19.
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23:06В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
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22:59Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес
22:33Жертвы ВСУ в Крыму и переговоры по Украине: главное за день
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21:12В Севастополе отбой воздушной тревоги
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