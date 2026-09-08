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Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес
Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к этому времени уничтожено еще 7 вражеских беспилотников,... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T22:59
2026-09-08T22:59
2026-09-08T23:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к этому времени уничтожено еще 7 вражеских беспилотников, есть повреждения частных домов и возгорания леса.По его данным, в Гагаринском и Балаклавском районах повреждения получили четыре частных дома, на нескольких участках упали фрагменты БПЛА. В несколько районах города и в поселке Ласпи из-за упавших осколков сбитых БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы и леса.Сейчас военные продолжают отражение атаки – работа ведется почти во всех районах города. В этой связи губернатор обратился к населению с просьбой отойти от окон, уйти в помещения, которык отделены от внешней стены двумя несущими конструкциями.Враг атакует Севастополь в течение всего дня во вторник. В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина – она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности. Четвертая тревога началась в 18.33. Затем воздушную опасность в городе отменили в 21.12 на несколько минут и дали снова уже в 21.19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасностьВ Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
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Массированная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и горит лес
В Севастополе повреждены частные дома и загорелся лес из-за новой атаки ВСУ – Развожаев
22:59 08.09.2026 (обновлено: 23:19 08.09.2026)