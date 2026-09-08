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Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО
Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО
Власти Великобритании выделят 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов - ред.) Украине для поддержки ее систем ПВО. В пакет помощи войдут ракеты... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:44
2026-09-08T12:44
2026-09-08T12:44
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patriot (зенитный ракетный комплекс)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Власти Великобритании выделят 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов - ред.) Украине для поддержки ее систем ПВО. В пакет помощи войдут ракеты к Patriot, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.Британия также поставит Киеву ракеты-перехватчики, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. В ближайшее время Киев получит десятки тысяч артиллерийских снарядов для дальнобойных орудий. Уточняется, что поставки осуществляются в рамках программы PURL - инициативы по закупке вооружений производства США для Украины.Кроме того, Британия по-прежнему обязуется поставить Украине 120 тысяч БПЛА в этом году. На сегодняшний день уже поставлено 25 тысяч беспилотников.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.Также сообщалось, что страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войныКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертСнарядный голод на Украине: эксперт оценил заявления Киева
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, великобритания, пво, patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине, западная помощь украине, в мире, новости
Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО
Украина получит от Британии 135 миллионов долларов на поддержку ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Власти Великобритании выделят 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов - ред.) Украине для поддержки ее систем ПВО. В пакет помощи войдут ракеты к Patriot, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.
"Великобритания выделяет в рамках помощи Украине 100 миллионов фунтов стерлингов на программу противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Британия также поставит Киеву ракеты-перехватчики, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. В ближайшее время Киев получит десятки тысяч артиллерийских снарядов для дальнобойных орудий. Уточняется, что поставки осуществляются в рамках программы PURL - инициативы по закупке вооружений производства США для Украины.
Кроме того, Британия по-прежнему обязуется поставить Украине 120 тысяч БПЛА в этом году. На сегодняшний день уже поставлено 25 тысяч беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать
в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.
Также сообщалось, что страны-члены НАТО уже потратили
почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.
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