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Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО

Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО

Власти Великобритании выделят 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов - ред.) Украине для поддержки ее систем ПВО. В пакет помощи войдут ракеты... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T12:44

2026-09-08T12:44

2026-09-08T12:44

украина

великобритания

пво

patriot (зенитный ракетный комплекс)

поставки западного оружия украине

западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Власти Великобритании выделят 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов - ред.) Украине для поддержки ее систем ПВО. В пакет помощи войдут ракеты к Patriot, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.Британия также поставит Киеву ракеты-перехватчики, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. В ближайшее время Киев получит десятки тысяч артиллерийских снарядов для дальнобойных орудий. Уточняется, что поставки осуществляются в рамках программы PURL - инициативы по закупке вооружений производства США для Украины.Кроме того, Британия по-прежнему обязуется поставить Украине 120 тысяч БПЛА в этом году. На сегодняшний день уже поставлено 25 тысяч беспилотников.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.Также сообщалось, что страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войныКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертСнарядный голод на Украине: эксперт оценил заявления Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, великобритания, пво, patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине, западная помощь украине, в мире, новости