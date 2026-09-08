https://crimea.ria.ru/20260908/lavrov-rasskazal-o-trebovaniyakh-peregovorschikov-ssha-po-ukraine-1159203550.html

Лавров рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине

Лавров рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Лавров рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговорах по Украине не требуют от России ничего несправедливого и... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T20:11

2026-09-08T20:11

2026-09-08T20:21

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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стивен уиткофф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговорах по Украине не требуют от России ничего несправедливого и невозможного. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.По словам главный российского внешнеполитического ведомства, Европа хочет сохранить русофобский и неонацистский режим на Украине, это европейский план, который российский народ не может принять. В этой связи Европа провалила шансы участвовать в урегулировании на Украине.Также он подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но на время их проведения не будет прекращать решение задач военными методами. При этом отметил, что Украины, которую Россия признавала как легитимное явление, теперь не существует.Он напомнил, что Россия признавала независимость Украины на основе Декларации о независимости от 1990 года, которая была принята Верховной Радой, где говорилось, что украинское государство обязуется быть и будет безъядерным, нейтральным, внеблоковым, но сейчас все эти три клятвы игнорируются.Киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, заявлял Лавров ранее во вторник.5 сентября Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Киев. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по УкраинеПроизойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей СШАУкраина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, россия, новости, политика, джаред кушнер, стивен уиткофф