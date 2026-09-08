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Крымский мост сейчас - обстановка на 12 часов - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - обстановка на 12 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 12 часов - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на 12 часов
Перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T12:05
2026-09-08T12:05
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
крым
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - обстановка на 12 часов

Крымский мост сейчас - начала рсти очередь

12:05 08.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 12 часов понедельника.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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