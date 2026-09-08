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Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды
Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды
Жительница Нижнегорского района Крыма отправится в колонию на три года за кражу одежды из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T21:32
2026-09-08T21:32
2026-09-08T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Жительница Нижнегорского района Крыма отправится в колонию на три года за кражу одежды из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По данным надзорного ведомства, в конце января 2026 года женщина вместе с подельником похитили одежду из магазина, которую спрятала в рюкзак. Сотрудники магазина попытались пресечь их действия, однако им этого не удалось.Похитительницу одежды задержали правоохранители.Ранее в Севастополе 50-летний местный житель устроил трехдневный криминальный "марафон", ограбив магазин, продавца и своего нового приятеля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селеВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
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крым, новости крыма, кража, прокуратура республики крым, правонарушения
Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды
Жительница Крыма на три года отправится в колонию за ограбление магазина