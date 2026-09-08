Рейтинг@Mail.ru
Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260908/krymchanku-prigovorili-k-trem-godam-za-ograblenie-magazina-odezhdy-1159182987.html
Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды
Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды
Жительница Нижнегорского района Крыма отправится в колонию на три года за кражу одежды из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T21:32
2026-09-08T21:32
крым
новости крыма
кража
прокуратура республики крым
правонарушения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139755226_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7e223ab1d762d69fd5f871feaee1551.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Жительница Нижнегорского района Крыма отправится в колонию на три года за кражу одежды из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По данным надзорного ведомства, в конце января 2026 года женщина вместе с подельником похитили одежду из магазина, которую спрятала в рюкзак. Сотрудники магазина попытались пресечь их действия, однако им этого не удалось.Похитительницу одежды задержали правоохранители.Ранее в Севастополе 50-летний местный житель устроил трехдневный криминальный "марафон", ограбив магазин, продавца и своего нового приятеля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селеВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139755226_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e74140c5a46f78eba735f818ad443e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, кража, прокуратура республики крым, правонарушения
Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды

Жительница Крыма на три года отправится в колонию за ограбление магазина

21:32 08.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМагазин одежды
Магазин одежды - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Жительница Нижнегорского района Крыма отправится в колонию на три года за кражу одежды из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в конце января 2026 года женщина вместе с подельником похитили одежду из магазина, которую спрятала в рюкзак. Сотрудники магазина попытались пресечь их действия, однако им этого не удалось.
Похитительницу одежды задержали правоохранители.
"Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда", - уточнили в прокуратуре.
Ранее в Севастополе 50-летний местный житель устроил трехдневный криминальный "марафон", ограбив магазин, продавца и своего нового приятеля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски
В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
 
КрымНовости КрымаКражаПрокуратура Республики КрымПравонарушения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Пожар под Новороссийском дошел до анапского заповедника Утриш
21:5565 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
21:46Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку
21:32Крымчанку приговорили к трем годам за ограбление магазина одежды
21:19Пятая тревога за день объявлена в Севастополе через 7 минут после отбоя
21:12В Севастополе отбой воздушной тревоги
20:55Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла в пять раз
20:40Что мешает вывозу бытового мусора в городах Крыма
20:31107 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за день
20:25В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа
20:11Лавров рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине
19:52"Все чисто": Симоньян сообщила о своем излечении от онкологии
19:43В России подешевели картофель и другие овощи
19:39В Севастополе сбили дрон ВСУ над морем у Парка Победы
19:29Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии
19:02Обломки вражеского дрона подожгли лес под Новороссийском
18:4510 человек на место: как в Крыму готовят специалистов для курортной сферы
18:34В Севастополе объявлена четвертая воздушная тревога за день
18:33Георгиевский крест и ранение под Георгиевкой – история штурмовика из Крыма
18:20В Севастополе подешевели местные фрукты и овощи
Лента новостейМолния