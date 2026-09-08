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Крымчанина будут судить за попытку дать взятку в 1,2 млн сотруднику ФСБ

Крымчанина будут судить за попытку дать взятку в 1,2 млн сотруднику ФСБ - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Крымчанина будут судить за попытку дать взятку в 1,2 млн сотруднику ФСБ

Житель Феодосии предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T13:52

2026-09-08T13:52

2026-09-08T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Житель Феодосии предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.По версии следствия, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый в июле 2026 года попытался передать в качестве взятки 1,2 млн рублей оперативному сотруднику Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.Как сообщили в региональной прокуратуре, сотрудник от денег отказался и пресек противоправные действия фигуранта. Сейчас уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд. Свою вину обвиняемый признал.Ранее сообщалось, что житель Евпатории предстанет перед судом за попытку дать взятку в размере почти 2 млн рублей сотруднику УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи Экс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердиктДело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, крым, феодосия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)