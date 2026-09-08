https://crimea.ria.ru/20260908/kiev-v-ogne-armiya-rossii-razbila-aviabazu-vsu-raketnyy-zavod-i-voennye-obekty-1159182245.html

Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты

Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты

В ночь на вторник Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА по РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T10:00

2026-09-08T10:00

2026-09-08T10:14

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА по военным объектам на Украине, все цели ударов достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФТак, прицельные удары нанесены по Киеву: ракетному агрегатно-детальному заводу (АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина"), осуществлявшему производство комплектующих для разведывательных и ударных БПЛА, в т.ч. большой дальности, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России; промышленному предприятию (Завод железобетонных конструкций №1), на территории которого производили боевые части для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", БПЛА большой дальности; предприятию (ООО "Элемент ЮА"), осуществляющему производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа "Хорнет".Также ударом разрушены торгово-складской комплекс компании "Укрспецсистемс", на территории которого осуществляется сборка и хранение разведывательных БПЛА самолетного типа "Шарк" и ударных БПЛА средней дальности; цех по сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.В Киевской области поражены: промышленное предприятие (ООО "Боевые птицы Украины") в городе Белая Церковь, производящее беспилотные летательные аппараты различного назначения. На данном предприятии компанией "Варберд Юкрейн" осуществлялась разработка и тестирование БПЛА "Ти-Ар-Икс" с дальностью поражения целей 450 км; логистический центр "Химтрансагро" в н.п. Шкаровка, задействованный для доставки и распределения грузов военного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения; логистический центр "Р-Пласт" в городе Белая Церковь, осуществлявший производство и хранение боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Являлся крупнейшим логистическим центром компании "Умные боеприпасы".Поражены в Одесской области: цех сборки и склад хранения беспилотных летательных аппаратов; в порту "Черноморск" морское судно типа "танкер", доставившее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Одесской области поражена электроподстанция "Днестровская", обеспечивающая функционирование портов Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, всу (вооруженные силы украины), киев, потери всу , новости сво, министерство обороны рф