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Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты
Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты
В ночь на вторник Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА по РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:00
2026-09-08T10:00
2026-09-08T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА по военным объектам на Украине, все цели ударов достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФТак, прицельные удары нанесены по Киеву: ракетному агрегатно-детальному заводу (АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина"), осуществлявшему производство комплектующих для разведывательных и ударных БПЛА, в т.ч. большой дальности, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России; промышленному предприятию (Завод железобетонных конструкций №1), на территории которого производили боевые части для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", БПЛА большой дальности; предприятию (ООО "Элемент ЮА"), осуществляющему производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа "Хорнет".Также ударом разрушены торгово-складской комплекс компании "Укрспецсистемс", на территории которого осуществляется сборка и хранение разведывательных БПЛА самолетного типа "Шарк" и ударных БПЛА средней дальности; цех по сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.В Киевской области поражены: промышленное предприятие (ООО "Боевые птицы Украины") в городе Белая Церковь, производящее беспилотные летательные аппараты различного назначения. На данном предприятии компанией "Варберд Юкрейн" осуществлялась разработка и тестирование БПЛА "Ти-Ар-Икс" с дальностью поражения целей 450 км; логистический центр "Химтрансагро" в н.п. Шкаровка, задействованный для доставки и распределения грузов военного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения; логистический центр "Р-Пласт" в городе Белая Церковь, осуществлявший производство и хранение боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Являлся крупнейшим логистическим центром компании "Умные боеприпасы".Поражены в Одесской области: цех сборки и склад хранения беспилотных летательных аппаратов; в порту "Черноморск" морское судно типа "танкер", доставившее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Одесской области поражена электроподстанция "Днестровская", обеспечивающая функционирование портов Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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россия, украина, всу (вооруженные силы украины), киев, потери всу , новости сво, министерство обороны рф
Киев в огне: армия России разбила авиабазу ВСУ, ракетный завод и военные объекты
Армия России разбила авиабазу ВСУ "Васильков", ракетный завод и военные объекты
10:00 08.09.2026 (обновлено: 10:14 08.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА по военным объектам на Украине, все цели ударов достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ
"Поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистические и складские центры, военные объекты в городе Киеве и Киевской области, а также морское судно в порту "Черноморск", доставившее грузы военного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ, и объекты производства БПЛА и энергетики в городе Одессе и Одесской области", - говорится в сообщении.
Так, прицельные удары нанесены по Киеву: ракетному агрегатно-детальному заводу (АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина"), осуществлявшему производство комплектующих для разведывательных и ударных БПЛА, в т.ч. большой дальности, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России; промышленному предприятию (Завод железобетонных конструкций №1), на территории которого производили боевые части для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", БПЛА большой дальности; предприятию (ООО "Элемент ЮА"), осуществляющему производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа "Хорнет".
Также ударом разрушены торгово-складской комплекс компании "Укрспецсистемс", на территории которого осуществляется сборка и хранение разведывательных БПЛА самолетного типа "Шарк" и ударных БПЛА средней дальности; цех по сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
В Киевской области поражены: промышленное предприятие (ООО "Боевые птицы Украины") в городе Белая Церковь, производящее беспилотные летательные аппараты различного назначения. На данном предприятии компанией "Варберд Юкрейн" осуществлялась разработка и тестирование БПЛА "Ти-Ар-Икс" с дальностью поражения целей 450 км; логистический центр "Химтрансагро" в н.п. Шкаровка, задействованный для доставки и распределения грузов военного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения; логистический центр "Р-Пласт" в городе Белая Церковь, осуществлявший производство и хранение боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Являлся крупнейшим логистическим центром компании "Умные боеприпасы".
"Кроме того, в Киевской области поражены авиабаза ВСУ "Васильков", склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке", - проинформировали в Минобороны.
Поражены в Одесской области: цех сборки и склад хранения беспилотных летательных аппаратов; в порту "Черноморск" морское судно типа "танкер", доставившее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Одесской области поражена электроподстанция "Днестровская", обеспечивающая функционирование портов Украины.
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