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Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД
Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД
Киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T11:58
2026-09-08T11:58
2026-09-08T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра".Также Лавров отметил, что Россия готова продолжать переговоры с США по Украине, а позиция Вашингтона по урегулирования конфликта находит позитивный отклик у Москвы.Он добавил, что Россия продолжает внимательно отслеживать возможности и угрозы как на Западе, так и на Востоке, однако на сегодняшний день все ключевые преимущества находятся на Востоке.5 сентября Владимир Путин принял в Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Киев. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей СШАУиткофф назвал содержательными переговоры с ЗеленскимНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно - политолог
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россия, новости, украина, стивен уиткофф, джаред кушнер, переговоры
Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД
Киевские власти спекулируют на предложениях по урегулированию Уиткоффа и Кушнера - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра".
"Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать на том, что же Уиткофф и Кушнер привезли в Москву, что же они потом отвезли в Киев. Там депутат Верховной Рады уже сказала, что они привезли гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась. Идут спекуляции", - приводит слова Лаврова РИА Новости.
Также Лавров отметил, что Россия готова продолжать переговоры с США по Украине, а позиция Вашингтона по урегулирования конфликта находит позитивный отклик у Москвы.
"То, что американцы во всех своих контактах с нами, прежде всего, в контактах с президентом Владимиром Путиным исходят из реалий, вызывает у нас позитивный отклик и готовность продолжать разговаривать. Они признают базовые вещи и вокруг них пытаются быть полезными. Я считаю, это заслуживает поддержки", - отметил глава МИД.
Он добавил, что Россия продолжает внимательно отслеживать возможности и угрозы как на Западе, так и на Востоке, однако на сегодняшний день все ключевые преимущества находятся на Востоке.
5 сентября Владимир Путин принял в Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.
6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Киев. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил
, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию.
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