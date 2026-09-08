https://crimea.ria.ru/20260908/kiev-spekuliruet-na-predlozheniyakh-uitkoffa-i-kushnera---mid-1159185537.html

Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД

Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Киев спекулирует на предложениях Уиткоффа и Кушнера - МИД

Киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T11:58

2026-09-08T11:58

2026-09-08T11:58

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стивен уиткофф

джаред кушнер

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Киевские власти начали активно спекулировать на теме предложений по украинскому урегулированию, которые привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра".Также Лавров отметил, что Россия готова продолжать переговоры с США по Украине, а позиция Вашингтона по урегулирования конфликта находит позитивный отклик у Москвы.Он добавил, что Россия продолжает внимательно отслеживать возможности и угрозы как на Западе, так и на Востоке, однако на сегодняшний день все ключевые преимущества находятся на Востоке.5 сентября Владимир Путин принял в Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Киев. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей СШАУиткофф назвал содержательными переговоры с ЗеленскимНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно - политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, украина, стивен уиткофф, джаред кушнер, переговоры