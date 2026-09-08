https://crimea.ria.ru/20260908/kiev-pri-odobrenii-zapada-nachal-okhotu-na-rossiyskikh-zhurnalistov---mid-1159183335.html

Киев при одобрении Запада начал охоту на российских журналистов - МИД

Киев при одобрении Запада начал охоту на российских журналистов - МИД - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Киев при одобрении Запада начал охоту на российских журналистов - МИД

Киевский режим устроил настоящую охоту на российских журналистов, которые передавали достоверную информацию из первых рук. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T10:46

2026-09-08T10:46

2026-09-08T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим устроил настоящую охоту на российских журналистов, которые передавали достоверную информацию из первых рук. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и призвала мировое сообщество защитить представителей СМИ от репрессий под покровительством Запада.Она акцентировала, что убийства российских журналистов не встречает ни малейшей критики со стороны западных покровителей Украины."В результате террористических атак были убиты Волошин, Корнелюк, Клян, Стенин, Дугина, Клоков, Фомин (Владлен Татарский), Журавлев, Максудов, Еремин, Кожин, Цицаги, Кузнецова, Мартемьянов, Федорчак, Панов, Прокофьева, Гольдина и Зуев", - напомнила Захарова.Официальный представитель МИД призвала мировое медиасообщество проявить солидарность с российскими коллегами и встать на защиту против репрессий западных стран.Ранее сообщалось, что на Украине с 1991 года убиты более 70 журналистов. Немало журналистов (в том числе и российских) погибло под огнем, работая в зоне конфликта на Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорахТри года назад погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – памяти журналистаВдове погибшего военкора РИА Новости вручили автомобиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, журналистика, украина, коллективный запад, в мире, новости, безопасность