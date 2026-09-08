https://crimea.ria.ru/20260908/esche-tri-drona-sbity-nad-sevastopolem---povrezhdeny-dom-i-avtomobil-1159196882.html

Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль

Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль

Пожар, а также повреждения частного дома и автомобиля зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе, которую продолжают отражать военные РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T16:43

2026-09-08T16:43

2026-09-08T16:56

срочные новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834578_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_0924c55346880be1ac3c71f5bff75d69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, а также повреждения частного дома и автомобиля зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе, которую продолжают отражать военные РФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, активная работа продолжается в районе Фиолента, Парка Победы, Северной стороны и Нахимовского района."В районе Балаклавского шоссе возгорание травы, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ упал сбитый БПЛА, от ударной волны в одном из частных окон выбило стекла и двери, поврежден автомобиль", - уточнил губернатор последствия новой вражеской атаки.Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. И уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Ранее в городе была в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога. До этого днем во вторник Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ, из-за обломков произошли два пожара, на пляже "Омега" ранена 57-летняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отбивает атаку ВСУ – что известноДва человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по КрымуНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), крым