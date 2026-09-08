https://crimea.ria.ru/20260908/esche-tri-drona-sbity-nad-sevastopolem---povrezhdeny-dom-i-avtomobil-1159196882.html
Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль
Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль
Пожар, а также повреждения частного дома и автомобиля зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе, которую продолжают отражать военные РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T16:43
2026-09-08T16:43
2026-09-08T16:56
срочные новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834578_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_0924c55346880be1ac3c71f5bff75d69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, а также повреждения частного дома и автомобиля зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе, которую продолжают отражать военные РФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, активная работа продолжается в районе Фиолента, Парка Победы, Северной стороны и Нахимовского района."В районе Балаклавского шоссе возгорание травы, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ упал сбитый БПЛА, от ударной волны в одном из частных окон выбило стекла и двери, поврежден автомобиль", - уточнил губернатор последствия новой вражеской атаки.Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. И уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Ранее в городе была в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога. До этого днем во вторник Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ, из-за обломков произошли два пожара, на пляже "Омега" ранена 57-летняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отбивает атаку ВСУ – что известноДва человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по КрымуНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834578_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_ac96fea9bba8113c9aebe05e5775e479.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), крым
Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль
Пожар и повреждения частного дома зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе
16:43 08.09.2026 (обновлено: 16:56 08.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, а также повреждения частного дома и автомобиля зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе, которую продолжают отражать военные РФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Нейтрализовано 3 БПЛА", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, активная работа продолжается в районе Фиолента, Парка Победы, Северной стороны и Нахимовского района.
"В районе Балаклавского шоссе возгорание травы, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ упал сбитый БПЛА, от ударной волны в одном из частных окон выбило стекла и двери, поврежден автомобиль", - уточнил губернатор последствия новой вражеской атаки.
Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. И уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Ранее в городе была в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога.
До этого днем во вторник Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ, из-за обломков произошли два пожара,
на пляже "Омега" ранена 57-летняя женщина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: