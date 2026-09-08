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Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль
Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль
Пожар, а также повреждения частного дома и автомобиля зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе, которую продолжают отражать военные РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T16:43
2026-09-08T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, а также повреждения частного дома и автомобиля зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе, которую продолжают отражать военные РФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, активная работа продолжается в районе Фиолента, Парка Победы, Северной стороны и Нахимовского района."В районе Балаклавского шоссе возгорание травы, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ упал сбитый БПЛА, от ударной волны в одном из частных окон выбило стекла и двери, поврежден автомобиль", - уточнил губернатор последствия новой вражеской атаки.Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. И уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Ранее в городе была в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога. До этого днем во вторник Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ, из-за обломков произошли два пожара, на пляже "Омега" ранена 57-летняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отбивает атаку ВСУ – что известноДва человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по КрымуНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники
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РИА Новости Крым
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Еще три дрона сбиты над Севастополем - повреждены дом и автомобиль

Пожар и повреждения частного дома зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе

16:43 08.09.2026 (обновлено: 16:56 08.09.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Пожар, а также повреждения частного дома и автомобиля зафиксированы в ходе новой атаки ВСУ в Севастополе, которую продолжают отражать военные РФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Нейтрализовано 3 БПЛА", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, активная работа продолжается в районе Фиолента, Парка Победы, Северной стороны и Нахимовского района.
"В районе Балаклавского шоссе возгорание травы, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ упал сбитый БПЛА, от ударной волны в одном из частных окон выбило стекла и двери, поврежден автомобиль", - уточнил губернатор последствия новой вражеской атаки.
Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. И уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Ранее в городе была в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога. До этого днем во вторник Севастополь пытались атаковать 14 дронов ВСУ, из-за обломков произошли два пожара, на пляже "Омега" ранена 57-летняя женщина.
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