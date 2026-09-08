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Энергосистема Крыма 8 сентября работает в условиях дефицита мощности - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Энергосистема Крыма 8 сентября работает в условиях дефицита мощности
Энергосистема Крыма 8 сентября работает в условиях дефицита мощности - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Энергосистема Крыма 8 сентября работает в условиях дефицита мощности
Во всем Крыму во вторник, 8 сентября, действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во всем Крыму во вторник, 8 сентября, действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Перебои с электроснабжением сохраняются в нескольких энергорайонах. Отмечается, что для восстановления штатного режима электроснабжения специалисты принимают все возможные меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергосистема Крыма 8 сентября работает в условиях дефицита мощности

На всей территории Крыма 8 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии

08:26 08.09.2026 (обновлено: 08:34 08.09.2026)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Во всем Крыму во вторник, 8 сентября, действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии", – сказано в сообщении предприятия в мессенджере МАКС.

Перебои с электроснабжением сохраняются в нескольких энергорайонах.
Отмечается, что для восстановления штатного режима электроснабжения специалисты принимают все возможные меры.
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