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Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму
Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму
Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:02
2026-09-08T10:02
2026-09-08T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов заверил, что власти окажут необходимую помощь семьям пострадавших. По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника.Во вторник в Брянской области при ударе ВСУ по АЗС погиб мужчина и еще трое получили ранения. В Саратове при атаке пострадали трое детей и семеро взрослых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму
Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Симферопольскому району Крыма
10:02 08.09.2026 (обновлено: 10:23 08.09.2026)