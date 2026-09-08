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Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму

Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму

Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T10:02

2026-09-08T10:02

2026-09-08T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов заверил, что власти окажут необходимую помощь семьям пострадавших. По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника.Во вторник в Брянской области при ударе ВСУ по АЗС погиб мужчина и еще трое получили ранения. В Саратове при атаке пострадали трое детей и семеро взрослых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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