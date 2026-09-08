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Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму
Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму
Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов заверил, что власти окажут необходимую помощь семьям пострадавших. По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника.Во вторник в Брянской области при ударе ВСУ по АЗС погиб мужчина и еще трое получили ранения. В Саратове при атаке пострадали трое детей и семеро взрослых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Крыму

Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по Симферопольскому району Крыма

10:02 08.09.2026 (обновлено: 10:23 08.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате очередной вражеской атаки на Республику Крым, к сожалению, есть жертвы. В Симферопольском районе погибли два человека, еще один был ранен. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого варварского налета", - написал он в МАКС.
Аксенов заверил, что власти окажут необходимую помощь семьям пострадавших.
По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника.
Во вторник в Брянской области при ударе ВСУ по АЗС погиб мужчина и еще трое получили ранения. В Саратове при атаке пострадали трое детей и семеро взрослых.
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КрымСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымПроисшествияСимферопольский районСергей АксеновНовости КрымаНовости СВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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