https://crimea.ria.ru/20260908/chto-meshaet-vyvozu-bytovogo-musora-v-gorodakh-kryma-1159193657.html

Что мешает вывозу бытового мусора в городах Крыма

Что мешает вывозу бытового мусора в городах Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Что мешает вывозу бытового мусора в городах Крыма

Автомобили, припаркованные возле мусорных площадок, часто создают препятствия для спецтехники, которая вывозит мусор. Эта проблема продолжает быть актуальной в... РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T20:40

2026-09-08T20:40

2026-09-08T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Автомобили, припаркованные возле мусорных площадок, часто создают препятствия для спецтехники, которая вывозит мусор. Эта проблема продолжает быть актуальной в крымских городах, где с каждым годом растет население. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель генерального директора АО "Крымэкоресурсы" Сусанна Исмаилова."Эта тема острая для нас. Мы постоянно размещаем в своих соцсетях, на официальном сайте информацию об этом. На территории Республики Крым уже даже введена система штрафов за запаркованность контейнерных площадок", - отметила она.По мнению гостьи студии, одной из причин сложившейся ситуации является то, что население Крыма растет, люди приобретают личные авто, и многие паркуют их во дворах многоквартирных домов рядом с контейнерные площадками."Конечно же, это затрудняет выгрузку мусорных баков. Иногда грузчику приходится своими силами передвигать контейнер, который весит минимум 150 кг, чтобы не повредить близко припаркованные машины. В некоторых случаях он не может даже подъехать. Естественно, потом приходят жалобы от населения, что контейнерная площадка не вывезена", - поделилась она.Все факты, когда мусоровоз не смог подъехать к площадке с мусором, фиксируются работниками, уведомила замдиректора "Крымэкоресурсов"."Конечно, для себя мы фиксируем момент, когда мы не смогли подъехать из-за припаркованного автомобиля. У нас есть основания, почему мусор не вывезли. Мы фотографируем машины, которые припаркованы возле контейнерных площадок. Припарковался возле мусорных баков - перекрыл проезд. Даже если нет видеокамер, мусоровоз эти данные передаст в ГАИ. Мы фиксируем четко номер автомобиля и передаем эту информацию", - уведомила она.В то же время, подчеркнула собеседница, проблема не решается только применением штрафных санкций к владельцам авто. На сегодняшний день они не так высоки, считает она, - от одной до двух тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКОПарковки и мусорные контейнеры под домом: что изменится в сфере ЖКХАвтопарка у дома не будет: новые СанПины утвердит Роспотребнадзор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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