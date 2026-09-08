https://crimea.ria.ru/20260908/chast-pogibshikh-iz-za-laviny-v-kbr-alpinistov-rabotali-v-rosgvardii-1159202930.html

Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии

Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии

Часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T19:29

2026-09-08T19:29

2026-09-08T19:29

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

кабардино-балкария

альпинизм

происшествия

лавина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.ГУ МЧС по республике 6 сентября информировало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще пяти человек остается неизвестной.Руководство Росгвардии оказывает семьям погибших при сходе лавины, добавили в пресс-служба ведомства."Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших и оказывает семьям всю необходимую помощь и меры социальной поддержки", - говорится в канале ведомства на платформе МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кабардино-балкария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), кабардино-балкария, альпинизм, происшествия, лавина, новости