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Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии
Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии
Часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T19:29
2026-09-08T19:29
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
кабардино-балкария
альпинизм
происшествия
лавина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.ГУ МЧС по республике 6 сентября информировало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще пяти человек остается неизвестной.Руководство Росгвардии оказывает семьям погибших при сходе лавины, добавили в пресс-служба ведомства."Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших и оказывает семьям всю необходимую помощь и меры социальной поддержки", - говорится в канале ведомства на платформе МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
4.7
96
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), кабардино-балкария, альпинизм, происшествия, лавина, новости
Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии

Часть погибших из-за лавины в КБР альпинистов работали в Росгвардии

19:29 08.09.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюЛавина в горах
Лавина в горах
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
ГУ МЧС по республике 6 сентября информировало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще пяти человек остается неизвестной.
"Часть группы альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии", - сказали в ведомстве.
Руководство Росгвардии оказывает семьям погибших при сходе лавины, добавили в пресс-служба ведомства.
"Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших и оказывает семьям всю необходимую помощь и меры социальной поддержки", - говорится в канале ведомства на платформе МАКС.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Кабардино-БалкарияАльпинизмПроисшествияЛавинаНовости
 
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