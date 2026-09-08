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Более 40 тысяч продающих запрещенные БАДы сайтов заблокированы в России
Более 40 тысяч продающих запрещенные БАДы сайтов заблокированы в России - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Более 40 тысяч продающих запрещенные БАДы сайтов заблокированы в России
В России Роспотребнадзор предписал заблокировать более чем 41 тысячу интернет-площадок, на которых продавались незарегистрированные в России и запрещенные к... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T07:10
2026-09-08T07:10
2026-09-08T07:10
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здравоохранение в россии
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биологически активные добавки (бад)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В России Роспотребнадзор предписал заблокировать более чем 41 тысячу интернет-площадок, на которых продавались незарегистрированные в России и запрещенные к продаже биологически активные добавки. Об этом сообщает Роспотребнадзор.В числе таких "препаратов", к примеру, Омега 3 с экстрактом женьшеня, травяные таблетки от кашля, витамин D3.Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАД только у официальных поставщиков и обязательно проверять наличие регистрационных документов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важность баланса: бесконтрольный прием БАДов вредит организму - нутрициологВ России изымут из продажи опасные БАДы для похудения"Таблетированный" сон: в чем опасность снотворных препаратов?
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новости, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, красота и здоровье, биологически активные добавки (бад)
Более 40 тысяч продающих запрещенные БАДы сайтов заблокированы в России
Роспотребнадзор заблокировал продажу лже-БАДов более чем на 41 тысяче сайтов