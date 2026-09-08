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Бетонный завод или новый отель – что строят на берегу моря в Керчи
Бетонный завод или новый отель – что строят на берегу моря в Керчи - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Бетонный завод или новый отель – что строят на берегу моря в Керчи
В Керчи на берегу пролива строят временный растворобетонный узел для обеспечения строительства нового гостиничного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T16:20
2026-09-08T16:20
2026-09-08T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Керчи на берегу пролива строят временный растворобетонный узел для обеспечения строительства нового гостиничного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе керченской мэрии по итогам встречи представителей местной власти с местными жителями."Речь идет не о промышленном заводе, а о растворобетонном узле. Здесь, на берегу Керченского пролива, запланировано строительство современного гостиничного комплекса, включающего два отеля. Временный растворобетонный узел будет обеспечивать эту стройку бетоном, что позволит возвести объект в установленные сроки", - проинформировали в администрации города в ответ на соответствующие вопросы керчан.Экологической опасности для жителей нет, сейчас ведутся подготовительные работы, контролировать работу узла будет управление муниципального контроля, заверили в мэрии.Со ссылкой на врио главы администрации города Игоря Крутькова сообщается, что инвестор проекта также берет на себя обязательства по благоустройству прилегающей территории. В планах — установка современной детской игровой площадки, восстановление дорожного покрытия и другие социальные инициативы.В Феодосии ранее вопросы у горожан вызвал ремонт набережной. Некоторые элементы визуально существенно отличаются от тех, которые были заявлены на представленных горожанам картинках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортовСевастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнениеГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже
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новости, крым, керчь, строительство, новости крыма, администрация керчи
Бетонный завод или новый отель – что строят на берегу моря в Керчи
На берегу Керченского пролива строят временный растворобетонный узел – власти
16:20 08.09.2026 (обновлено: 16:56 08.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Керчи на берегу пролива строят временный растворобетонный узел для обеспечения строительства нового гостиничного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе керченской мэрии по итогам встречи представителей местной власти с местными жителями.
"Речь идет не о промышленном заводе, а о растворобетонном узле. Здесь, на берегу Керченского пролива, запланировано строительство современного гостиничного комплекса, включающего два отеля. Временный растворобетонный узел будет обеспечивать эту стройку бетоном, что позволит возвести объект в установленные сроки", - проинформировали в администрации города в ответ на соответствующие вопросы керчан.
Экологической опасности для жителей нет, сейчас ведутся подготовительные работы, контролировать работу узла будет управление муниципального контроля, заверили в мэрии.
Со ссылкой на врио главы администрации города Игоря Крутькова сообщается, что инвестор проекта также берет на себя обязательства по благоустройству прилегающей территории. В планах — установка современной детской игровой площадки, восстановление дорожного покрытия и другие социальные инициативы.
В Феодосии ранее вопросы у горожан
вызвал ремонт набережной. Некоторые элементы визуально существенно отличаются от тех, которые были заявлены на представленных горожанам картинках.
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