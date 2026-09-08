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Бензин в Севастополе - где заправиться в среду
Бензин в Севастополе - где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Бензин в Севастополе - где заправиться в среду
В Севастополе в среду бензин можно будет купить только по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T23:01
2026-09-08T23:01
2026-09-08T23:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду бензин можно будет купить только по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что лимит 40 литров на все виды топлива в среду будет действовать на трех автозаправочных станциях:- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2Для работы домашних генераторов на заправках "ТЭС" в канистры можно залить бензин марки АИ-92, ДТ и ДТ NP.Кроме того, по 20 литров бензина марки АИ-92 по QR-коду в среду будут лить на десяти станциях сети "Атан" – также по цене не более 100 рублей. В даном случае из-за ограниченного количества топлива заправка в канистры запрещена.Рассылка кодов на сегодня завершена, заправиться по ним можно в среду с 10 до 16 часов, подчеркнул губернатор.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
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Бензин в Севастополе - где заправиться в среду
Бензин в Севастополе - где заправиться в среду