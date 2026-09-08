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Бензин в Севастополе - где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Бензин в Севастополе - где заправиться в среду
Бензин в Севастополе - где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Бензин в Севастополе - где заправиться в среду
В Севастополе в среду бензин можно будет купить только по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T23:01
2026-09-08T23:01
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qr-коды на топливо в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду бензин можно будет купить только по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что лимит 40 литров на все виды топлива в среду будет действовать на трех автозаправочных станциях:- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2Для работы домашних генераторов на заправках "ТЭС" в канистры можно залить бензин марки АИ-92, ДТ и ДТ NP.Кроме того, по 20 литров бензина марки АИ-92 по QR-коду в среду будут лить на десяти станциях сети "Атан" – также по цене не более 100 рублей. В даном случае из-за ограниченного количества топлива заправка в канистры запрещена.Рассылка кодов на сегодня завершена, заправиться по ним можно в среду с 10 до 16 часов, подчеркнул губернатор.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
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новости, новости севастополя, бензин, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, михаил развожаев, новости крыма
Бензин в Севастополе - где заправиться в среду

Бензин в Севастополе - где заправиться в среду

23:01 08.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду бензин можно будет купить только по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 – на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP в свободной продаже — лимит до 40 литров", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что лимит 40 литров на все виды топлива в среду будет действовать на трех автозаправочных станциях:
- Орлиное
- Таврида-1
- Таврида-2
Для работы домашних генераторов на заправках "ТЭС" в канистры можно залить бензин марки АИ-92, ДТ и ДТ NP.
Кроме того, по 20 литров бензина марки АИ-92 по QR-коду в среду будут лить на десяти станциях сети "Атан" – также по цене не более 100 рублей. В даном случае из-за ограниченного количества топлива заправка в канистры запрещена.
Рассылка кодов на сегодня завершена, заправиться по ним можно в среду с 10 до 16 часов, подчеркнул губернатор.
В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.
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Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95
Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
 
НовостиНовости СевастополяБензинТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоГазомоторное топливоQR-коды на топливо в СевастополеМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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