https://crimea.ria.ru/20260908/afera-na-39-millionov-v-sevastopole-subpodryadchik-poluchil-ugolovku-1159199590.html
Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку
Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку
В Севастополе субподрядчик обманул бюджет на 39 миллионов рублей при строительстве блочных котельных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T21:46
2026-09-08T21:46
2026-09-08T21:46
крым в истории: секреты, факты, фото
новости крыма
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе субподрядчик обманул бюджет на 39 миллионов рублей при строительстве блочных котельных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.В апреле в Крыму подрядчика признали виновным в мошенничестве при разработке проектно-изыскательных работ для строительства котельной, ущерб бюджету оценили в 8,5 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика подозревают в хищении 26 млн рублей на благоустройствеВ Крыму вынесен приговор по делу о хищении 33 млн рублей при строительстве школВ Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2452cccf3147c9dcf5b63735c699875.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, мошенничество
Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку
Прокуратура: в Севастополе субподрядчик украл 39 млн рублей на строительстве котельных