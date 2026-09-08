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Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку - РИА Новости Крым, 08.09.2026
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Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку
Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку - РИА Новости Крым, 08.09.2026
Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку
В Севастополе субподрядчик обманул бюджет на 39 миллионов рублей при строительстве блочных котельных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 08.09.2026
2026-09-08T21:46
2026-09-08T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе субподрядчик обманул бюджет на 39 миллионов рублей при строительстве блочных котельных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.В апреле в Крыму подрядчика признали виновным в мошенничестве при разработке проектно-изыскательных работ для строительства котельной, ущерб бюджету оценили в 8,5 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика подозревают в хищении 26 млн рублей на благоустройствеВ Крыму вынесен приговор по делу о хищении 33 млн рублей при строительстве школВ Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку

Прокуратура: в Севастополе субподрядчик украл 39 млн рублей на строительстве котельных

21:46 08.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе субподрядчик обманул бюджет на 39 миллионов рублей при строительстве блочных котельных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
"Руководством субподрядной организации, участвующей в устройстве двух блочно-модульных котельных на территории Севастополя, незаконно израсходованы денежные средства, полученные в качестве аванса, на общую сумму более 39 млн рублей", – сообщает пресс-служба по итогам прокурорской проверки объектов, возведение которых ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
В апреле в Крыму подрядчика признали виновным в мошенничестве при разработке проектно-изыскательных работ для строительства котельной, ущерб бюджету оценили в 8,5 миллионов рублей.
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Крым в истории: секреты, факты, фотоНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяМошенничество
 
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