https://crimea.ria.ru/20260908/afera-na-39-millionov-v-sevastopole-subpodryadchik-poluchil-ugolovku-1159199590.html

Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку

Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку - РИА Новости Крым, 08.09.2026

Афера на 39 миллионов: в Севастополе субподрядчик получил уголовку

В Севастополе субподрядчик обманул бюджет на 39 миллионов рублей при строительстве блочных котельных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 08.09.2026

2026-09-08T21:46

2026-09-08T21:46

2026-09-08T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе субподрядчик обманул бюджет на 39 миллионов рублей при строительстве блочных котельных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.В апреле в Крыму подрядчика признали виновным в мошенничестве при разработке проектно-изыскательных работ для строительства котельной, ущерб бюджету оценили в 8,5 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика подозревают в хищении 26 млн рублей на благоустройствеВ Крыму вынесен приговор по делу о хищении 33 млн рублей при строительстве школВ Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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